الرافعي بحثت مع شيا سبل تفعيل مشروع النقل المشترك وربط طرابلس بالمناطق المجاورة

بحثت بالإنابة الأستاذة مع لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس ، خلال زيارة قامت بها إلى مكتبه في مبنى مصلحة سكة الحديد في منطقة مار مخائيل في ، في سبل تفعيل ، لا سيما ما يتصل بمدينة وربطها بالمناطق المجاورة والأقضية الشمالية ببعضها البعض، بما يساهم في تحسين حركة التنقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.ورحب شيا بداية بالمحافظ الرافعي، منوها "بدورها واهتمامها ومتابعتها قضايا ابناء ، لا سيما ملف النقل المشترك"، مؤكدا "وجود اهتمام من إحدى الدول الأجنبية بتنفيذ المشروع". وأشار الى أن "العمل جار على إعداد المخطط والخطة العامة تمهيدا لعرضها قريبا على اتحادات بلديات الأقضية المعنية، لاستكمال الخطوات اللازمة ووضع المشروع على سكة التنفيذ".كما تطرق الجانبان إلى "مشروع تأهيل منشآت سكك الحديد القديمة في منطقة في بيروت، والذي نُفّذ بدعم إيطالي، ويهدف تحويل الموقع إلى متحف ومركز ثقافي واجتماعي يحتضن النشاطات الفنية والتراثية والثقافية، إلى جانب إعادة إحياء المباني التاريخية التابعة للمصلحة".وأشادت الرافعي "بالفكرة التي من المتوقع ان يحققها المشروع الذي سيبصر النور في الاشهر القليلة المقبلة"، مقترحة "العمل على تطبيق التجربة نفسها في منطقة سكة الحديد وبرج السباع في الميناء – طرابلس، عبر تأهيل المنشآت القديمة وتحويلها إلى فضاء ثقافي وسياحي واجتماعي، بما يسهم في خلق حركة تنموية واقتصادية محلية وتنشيط القطاع السياحي في المدينة".تخلل الزيارة جولة ميدانية في منشآت سكك الحديد في مار مخايل، اطلعت خلالها الرافعي على أعمال التأهيل المنفذة وآلية استثمار الموقع في خدمة والحفاظ على الإرث التاريخي للسكك الحديدية.وفي ختام اللقاء، وعد شيا بمتابعة الاقتراح وعرضه على عدد من الجهات المانحة المهتمة بدعم المشاريع التنموية والثقافية، فيما أكدت الرافعي أنها ستعمل بدورها على التواصل مع الجهات المعنية لتأمين الدعم اللازم ووضع المشروع موضع التنفيذ.