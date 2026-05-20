تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية طرابلس: لالتزام عملية تنظيم ذبح الاضاحي في عيد الاضحى

Lebanon 24
20-05-2026 | 03:41
A-
A+
بلدية طرابلس: لالتزام عملية تنظيم ذبح الاضاحي في عيد الاضحى
بلدية طرابلس: لالتزام عملية تنظيم ذبح الاضاحي في عيد الاضحى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة "ضرورة تنفيذ التعاميم الصادرة عن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ومحافظ الشمال ومفتي طرابلس والشمال بشأن عملية تنظيم ذبح الأضاحي في بلديات مدن الفيحاء خلال عيد الأضحى المبارك، وطلب من اصحاب الملاحم وتجار المواشي ضرورة التقيد بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي لهذا العام حفاظا على الصحة والسلامة العامة عملا بالمادة 74 من احكام قانون البلدية".
Advertisement

ولفت الى ان "محافظ الشمال أصدر تعميما لقائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي وقائد شرطة بلدية طرابلس وعناصر الشرطة في بلديات مدن الفيحاء، طلب فيه إلزام أصحاب الملاحم وتجار المواشي تنفيذ التعميم الصادر عن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، والذي قضى بضرورة منع الذبح العشوائي على الأرصفة والطرق، منع إقامة الحظائر أمام المحلات، حصر الذبح في 5 مواقع مخصصة لذبح المواشي في عيد الأضحى 2026 موزعة كالتالي:

المسلخ البلدي التابع لإتحاد بلديات الفيحاء، 

المرآب التابع لبلدية طرابلس، 

معمل الخفان التابع لبلدية طرابلس، 

تعاونية السمك التابعة لبلدية الميناء

ومسلخ يوسف شحادة في مدينة البداوي، وحصر ذبح العجول في المسلخ البلدي على أن يتم ذبح الغنم في المواقع الخمسة المذكورة. 

يستثنى من التعميم الجهات والجمعيات التي لديها مسالخ خاصة أو أراض خاصة للقيام بعملية الذبح شرط عدم الذبح على الأرصفة والطرقات وعدم إقامة الحظائر أمام المحلات على أن يقوموا بإبلاغ البلديات عن هذه المواقع ليصار إلى التنسيق مع شركة لافاجت لجمع المخلفات. 

ودعا كريمة "الالتزام بهذه الالية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة وفقا للأنظمة والقوانين".
مواضيع ذات صلة
بوصعب: مصرّون على إقرار قانون العفو العام قبل عيد الأضحى
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب واعتبارات عيد الاضحى
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مذكرة إقفال بمناسبة عيد الأضحى!
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات الفيحاء

قوى الأمن الداخلي

عبد الحميد كريمة

الصحة والسلامة

بلدية الميناء

عبد الحميد

رئيس اتحاد

عيد الأضحى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-05-20
Lebanon24
06:39 | 2026-05-20
Lebanon24
06:27 | 2026-05-20
Lebanon24
06:25 | 2026-05-20
Lebanon24
06:23 | 2026-05-20
Lebanon24
06:21 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24