بلدية طرابلس: لالتزام عملية تنظيم ذبح الاضاحي في عيد الاضحى

أكد رئيس بلدية الدكتور "ضرورة تنفيذ التعاميم الصادرة عن رئيس ومحافظ ومفتي طرابلس والشمال بشأن عملية تنظيم ذبح الأضاحي في بلديات مدن خلال المبارك، وطلب من اصحاب الملاحم وتجار المواشي ضرورة التقيد بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي لهذا العام حفاظا على العامة عملا بالمادة 74 من احكام قانون البلدية".ولفت الى ان "محافظ الشمال أصدر تعميما لقائد منطقة الشمال الإقليمية في وقائد شرطة بلدية طرابلس وعناصر الشرطة في بلديات مدن الفيحاء، طلب فيه إلزام أصحاب الملاحم وتجار المواشي تنفيذ التعميم الصادر عن بلديات الفيحاء، والذي قضى بضرورة منع الذبح العشوائي على الأرصفة والطرق، منع إقامة الحظائر أمام المحلات، حصر الذبح في 5 مواقع مخصصة لذبح المواشي في عيد الأضحى 2026 موزعة كالتالي:المسلخ البلدي التابع لإتحاد بلديات الفيحاء،المرآب التابع لبلدية طرابلس،معمل الخفان التابع لبلدية طرابلس،تعاونية السمك التابعة لبلدية الميناءومسلخ يوسف شحادة في مدينة البداوي، وحصر ذبح العجول في المسلخ البلدي على أن يتم ذبح الغنم في المواقع الخمسة المذكورة.يستثنى من التعميم الجهات والجمعيات التي لديها مسالخ خاصة أو أراض خاصة للقيام بعملية الذبح شرط عدم الذبح على الأرصفة والطرقات وعدم إقامة الحظائر أمام المحلات على أن يقوموا بإبلاغ البلديات عن هذه المواقع ليصار إلى التنسيق مع شركة لافاجت لجمع المخلفات.ودعا كريمة "الالتزام بهذه الالية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة وفقا للأنظمة والقوانين".