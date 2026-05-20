الصدي: عدم الاكتفاء بالوعود الكلامية أساس في تعاطينا مع المواطنين

زار والمياه جو الصدي قضاء عاليه، متابعة لزيارته السابقة في 17 كانون الثاني الماضي الى بالتنسيق مع عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، واجتمع مع رؤساء البلديات والمخاتير لتقييم ما تم تنفيذه بناء على الزيارة الاولى، ولعرض ما يعمل عليه حالياً أو يمهد له للمرحلة المقبلة.عقد اللقاء في مطعم "التلغراف" في بحمدون، بتنظيم من النائب نزيه متى وفريق عمله، وفي حضور النائب اكرم شهيب، قائمقام عاليه بدر زيدان، لمجلس الانماء والاعمار المهندس غسان خيرالله، لمصلحة مياه وجبل المهندس ربيع ، رؤساء دوائر الكهرباء والمياه في عاليه، رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء بلديات 45 بلدة من القضاء، رئيس رابطة المخاتير و22 مختارا، بالإضافة الى ممثلين عن الاحزاب وفاعليات.خيراللهورحبت رئيسة بلدية بحمدون أمل خيرالله بعقد اللقاء في بحمدون، ونوهت باهتمام الوزير الصدي "بشؤون قضاء عاليه من خلال متابعة وتنفيذ مطالب المنطقة". وأملت ان "يكون اللقاء فرصة لتبادل الافكار والشراكة ومواكبة التحديات الراهنة".وأكدت "باسم رؤساء البلديات ان الهمّ الاول هو معالجة الحيوية التي تمس حياة اهلنا ومستقبل تنمية قرانا وبلداتنا مما يرسخ بقاء اهلنا فيها". وطالبت "بإعطاء البلديات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية في الطاقة، وبتحسين التغذية الكهربائية". وناشدت "بإعطاء البلديات منح وهبات لمشاريع الطاقة والبنى التحتية"، مؤكدة ان "البلديات تريد ان تكون شريكة فعلية في انقاذ قطاعي الطاقة والمياه".متىوشكر النائب متى شكر البلديات والمخاتير على تجاوبهم مع الدعوة لهذا اللقاء، معتبرا ان "الوزير الصدي يجمع بعمله بين الاصلاح والتقنية". ولفت الى ان "حاجات ومطالب قضاء عاليه كثيرة، ومن هنا ضرورة تعاون الجميع مع الوزارات والمؤسسات المختصة للتمكن من النهوض بالمنطقة". وأكد ان الوزير الصدي كان متجاوبا كثيرا مع مطالب البلديات من دون تفرقة او تمييز".ولفت الى انه "تم تشكيل فريق عمل في مكتبه النيابي، إنكب على درس حاجات منطقة عاليه على كل المستويات وتم نقل النتائج الى الوزير الذي كان متعاونا جدا هو وفريق عمله في الوزارة".وشدّد على ان "كل من يعمل في الشأن العام عليه بذل اقصى جهد"، وقال: "علينا ان نبني الثقة بين بعضنا البعض وعندها بالتأكيد نستطيع ان نحقق ما نصبو اليه. كما من الضروري التوازن في الانماء والمشاريع بين مختلف البلدات والقرى".الصديوأوضح الوزير الصدي ان "زيارته اليوم الى قضاء عاليه ولقاءه مع البلديات والمخاتير في بحمدون تتمة للزيارة التي قام بها في 17 كانون الثاني الماضي بالتنسيق مع النائب نزيه متى"، وقال: "هذه الزيارة في صلب النهج المؤسساتي الذي نعمل على ترسيخه في الوزارة بحيث إستمعت الى المشاكل والمصاعب حينها، واليوم - بعد 4 اشهر شهدت إجتماعات عمل عدة - أعود كما وعدتكم لإطلاعكم بالارقام والوقائع على المشاريع التي وضعت على السكة والمراحل التي بلغتها. أضف الى ذلك، أعود كي أصارحكم أيضاً بما لا يمكن القيام به حالياً أو الملفات التي يعاد النظر في سبل مقاربتها لما فيه المصلحة العامة وخدمة كل أبناء عاليه. فالمصارحة والشفافية وعدم الاكتفاء بالوعود الكلامية أمور أساسية في تعاطينا مع المواطنين وفي بناء دولة فعلية ترتكز على الشفافية والعمل المؤسساتي".وقدم عرضاً مفصّلا لمسار المطالب التي استلمها من البلديات في زيارته السابقة، معددا "المشاريع التي احيلت الى التنفيذ، وتلك التي يتم وضع دفاتر شروط لتلزيمها، بخاصة في مجال تأمين المياه عبر حفر آبار وتجهيز أخرى وانشاء خزانات في بعض القرى الى جانب مشاريع الانارة".خليفةأما المهندس خليفة، فعرض خطة المؤسسة لتأمين المياه وتوزيعها هذا الصيف، مشيرا الى "ازدياد الحاجة الى المياه خصوصاً في ظل النزوح مما يستوجب تأمين مصادر مياه جديدة". وأشار الى ان "الآبار الاربعة التي سيتم حفرها حاليا ستغذي خط الرعيان"، مؤكدا "اهتمام المؤسسة بحماية مصادر المياه الحالية وصيانة خطوط الجر الرئيسية". وشدد على "الشراكة والتعاون والتنسيق بين المؤسسة والبلديات والاهالي وعلى أهمية رفع التعديات وتحسين الجباية لان في ذلك مصلحة للجميع".شهيبوتوجه النائب شهيب الى الوزير الصدي بالقول: "قد تكون الوزير الوحيد الذي وعد ووفى. علما ان هناك الكثير من الوزراء ربما لم تساعدهم الظروف".وتناول "موضوع المياه والصعوبات التي نواجهها في منطقة عاليه، مشيرا الى "مضاعفة عدد السكان في المنطقة نتيجة النزوح"، متخوفا من "صيف صعب"، وشدد على ان "موضوع المياه اساسي".وعرض "لمشاكل الخطوط نظرا لقدمها"، لافتا الى "ضرورة معالجة الصرف الصحي الذي يؤثر على بعض مصادر المياه في قضاء عاليه"، لافتا الى "الاعتداءات التي تحصل من بعض المزارعين على خط الجر "، مطالبا "بتأمين الكهرباء من مطمر الناعمة لبئر بعورته".وفي الختام تحوّل اللقاء الى جلسة مناقشات استمع خلالها وزير الطاقة الى مداخلات المشاركين وأجاب على اسئلتهم واستفساراتهم.