الرئيس عون استقبل السفيرة السويسرية في زيارة وداعية

استقبل رئيس الجمهورية سفيرة في ، السيدة ، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان، وشكرها على الجهود التي بذلتها خلال فترة عملها لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا وتطويرها في مختلف المجالات.

