نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: الصمت الدولي منح العدو غطاءً للاستمرار في استباحة الدم

نعت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة البيان الشهيد المهندس حيدر مواسي، رئيس بلدية عيترون السابق وعضو مجلسها البلدي الحالي، "الذي ارتقى إثر الغارة العدوانية التي شنّها الطيران الحربي على بلدة تبنين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإرهاب المنظم الذي يمارسه العدو بحق أبناء شعبنا ومؤسساتنا المدنية والخدماتية".ورأت ان "استهداف رجلٍ أفنى سنوات عمره في خدمة بلدته وأهلها، وعُرف بالتزامه العمل البلدي والإنمائي والاجتماعي، يؤكد أنّ العدو بات يرى في كل صوت وطني حر، وفي كل مؤسسة صامدة، وفي كل بلدية تؤدي واجبها تجاه أهلها، هدفاً مشروعاً لعدوانه، بعدما عجز عن كسر إرادة في الميدان".ودانت النقابة "الصمت الدولي المريب تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق المدنيين والمؤسسات العامة، فإنها تعتبر أنّ عجز والمؤسسات الدولية عن ردع العدوان، منح العدو غطاءً للاستمرار في استباحة اللبناني واستهداف البلديات والمرافق الحيوية والخدماتية".