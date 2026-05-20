تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: الصمت الدولي منح العدو غطاءً للاستمرار في استباحة الدم

Lebanon 24
20-05-2026 | 04:12
A-
A+
نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: الصمت الدولي منح العدو غطاءً للاستمرار في استباحة الدم
نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: الصمت الدولي منح العدو غطاءً للاستمرار في استباحة الدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نعت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل البيان الشهيد المهندس حيدر مواسي، رئيس بلدية عيترون السابق وعضو مجلسها البلدي الحالي، "الذي ارتقى إثر الغارة العدوانية التي شنّها الطيران الحربي الصهيوني على بلدة تبنين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإرهاب المنظم الذي يمارسه العدو بحق أبناء شعبنا ومؤسساتنا المدنية والخدماتية".
Advertisement



ورأت ان "استهداف رجلٍ أفنى سنوات عمره في خدمة بلدته وأهلها، وعُرف بالتزامه العمل البلدي والإنمائي والاجتماعي، يؤكد أنّ العدو الإسرائيلي بات يرى في كل صوت وطني حر، وفي كل مؤسسة صامدة، وفي كل بلدية تؤدي واجبها تجاه أهلها، هدفاً مشروعاً لعدوانه، بعدما عجز عن كسر إرادة المقاومة في الميدان".



ودانت النقابة "الصمت الدولي المريب تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والمؤسسات العامة، فإنها تعتبر أنّ عجز الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عن ردع العدوان، منح العدو غطاءً للاستمرار في استباحة الدم اللبناني واستهداف البلديات والمرافق الحيوية والخدماتية".
مواضيع ذات صلة
نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل: لحصول العاملين في البلديات على حقوقهم كاملة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع تُدين استهداف محيط مستشفى حيرام في صور
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لتعزيز التضامن النقابي الدولي في مواجهة الحروب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة إدارية من محافظ بعلبك - الهرمل.. ماذا فيه؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

بعلبك الهرمل

الإسرائيلي

المقاومة

عضو مجلس

الصهيوني

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-05-20
Lebanon24
06:39 | 2026-05-20
Lebanon24
06:27 | 2026-05-20
Lebanon24
06:25 | 2026-05-20
Lebanon24
06:23 | 2026-05-20
Lebanon24
06:21 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24