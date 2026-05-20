الدفاع المدني: 101 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت ، بأن عناصرها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية 101 مهمة، توزّعت كالآتي:اخماد حرائق: 21: كهرباء: 1، آليات متنوعة: 1، أعشاب: 10، نفايات: 6، مؤسسات: 1، منازل جراء القصف: 1، اطارات: 1انقاذ: 3: بحث ورفع أنقاض جراء القصف: 2، من داخل مصعد: 1اسعاف: 37: حالات طارئة: 13، نقل مرضى: 11، حوادث سير: 9، نقل جثث: 1، نقل جرحى جراء القصف: 2، نقل جثامين جراء القصف: 1خدمات عامة: 5: نقل مياه الى مراكز ايواء: 35