لبنان

أرقام عن "حزب الله" نُشرت في إسرائيل.. "معهد" يوثق العمليات

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-05-2026 | 04:30
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن هجمات "حزب الله" مؤخراً ضدّ إسرائيل.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "خلال الأسبوع الماضي، استمر تصاعد وتيرة هجمات حزب الله ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان"، أضاف: "في غضون أسبوع واحد فقط، نفّذ حزب الله 31 هجوماً على مستوطنات شمال إسرائيل، بينما استهدفت معظم هذه الهجمات المستوطنات المتاخمة للحدود، ما يعكس زيادة ملحوظة في الهجمات الموجهة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: "إضافةً إلى ذلك، شهد هذا الأسبوع هجوماً غير مألوف استهدف منطقة الجليل الأسفل، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود اللبنانية، باستخدام صاروخ واحد. وباستثناء هذا الحادث، استهدفت كل الهجمات الموجهة إلى إسرائيل المستوطنات الحدودية".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نفّذ حزب الله خلال الأسبوع الماضي 134 هجوماً ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة ضده في جنوب لبنان، ومن بين هذه الهجمات، استُخدمت طائرات مسيّرة في 76 هجوماً".

وتابع: "من بين الهجمات الثلاثين التي نُفّذت هذا الأسبوع ضد مستوطنات شمال إسرائيل، استُخدمت طائرات مسيّرة في 27 هجوماً، وخلال الأسبوع، قُتل جنديان من الجيش الإسرائيلي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة".

وذكر التقرير أنه "منذ بدء وقف إطلاق النار خلال شهر نيسان الماضي، قُتل 7 جنود من الجيش الإسرائيلي ومدني واحد"، موضحاً أن "حزب الله نفّذ 384 موجة هجومية، مع تزايد ملحوظ في وتيرة العمليات واستخدام الطائرات المسيّرة"، وتابع: "لقد استهدفت معظم الهجمات - 316 هجوماً (82.3%) - قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، بينما استهدفت 68 هجوماً (17.7%) الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح التقرير أن "الهجمات توزعت حسب نوع السلاح، إذ تم تنفيذ 244 هجوماً باستخدام الطائرات المسيّرة، و96 هجوماً باستخدام الصواريخ"، وتابع: "إضافةً إلى ذلك، نُفّذت هجمات متفرقة باستخدام صواريخ مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة، ونيران مضادة للطائرات، وأسلحة خفيفة".

وتُظهر هذه البيانات الواقع الميداني والهجومي الذي يرتبط بـ"حزب الله" ومنحى عملياته التي ينفذها ضد إسرائيل، بينما يتبين بشكل قاطع أن العمليات بالطائرات المسيرة تتصاعد أكثر من ضربات الصواريخ.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
