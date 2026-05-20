ارتفاع حصيلة مجزرة دير قانون النهر إلى 12 شهيداً.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين

افادت "الوكالة " بانه وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ في بلدة دير قانون النهر- ، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان من الجنسية من تحت الأنقاض في المكان الذي استهدفته الغارة ليل أمس.

وبذلك، ارتفعت حصيلة المجزرة إلى 12 شهيداً و3 جرحى، بينهم 11 شهيداً من عائلة واحدة، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث في الموقع بحثاً عن مفقودين .