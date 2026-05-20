الحجار ترأس اجتماعاً أمنياً لمتابعة إجراءات تنظيم السير في بيروت والتخفيف من الازدحام

عقد والبلديات اجتماعا في مكتبه، بحضور لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، محافظ القاضي ، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي ، وعدد من الضباط المعنيين، خصص للبحث في واقع السير في العاصمة بيروت، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها عقب وذلك للحد من الازدحام المروري وتنظيم حركة السير.وجرى خلال الاجتماع عرض وتقييم التدابير والإجراءات الميدانية التي تم تنفيذها في مختلف شوارع العاصمة ومداخلها، في إطار السعي إلى التخفيف من الضغط المروري والحد من حدّة الازدحام.وأكد الوزير ضرورة "مواصلة الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إضافية للتخفيف من الازدحام"، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحسين حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين".كما أعطى التوجيهات لاستمرار تعزيز إجراءات مفارز السير وتكثيف تواجد العناصر عند التقاطعات والطرق الرئيسية، بما يساهم في تحسين الانسيابية المرورية.