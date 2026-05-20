بعد الإشتباه به... توقيف مواطن في مبنى الدوائر العقاريّة في المتن

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التزوير داخل المؤسسات والإدارات العامة، أوقفت الإقليمية أحد المواطنين في مبنى الدوائر العقارية في المتن بتاريخ 12/5/2026، بعد ان تمّ الاشتباه بوجود سنديّ تمليك بحوزته مشكوك في قانونيتهما وصحتهما.وبالتحقيق معه، تبيّن أنه تسلّم السندين من اللبناني س. خ..وبناءً لإشارة المختص، جرى استدعاء المذكور والتحقيق معه، حيث اعترف بقيامه بتصوير سندَي تمليك (“صك أخضر”) بواسطة صور ملوّنة وتسليمها لصاحب العلاقة بهدف الاحتيال والإيهام بأنها مستندات رسمية صحيحة، تمهيداً لاستخدامها في معاملات عقارية.وقد تمّ توقيفه، وأودع مع المضبوطات القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.