لبنان

المطران بو نجم: ندعو ليكون الإعلام مساحة للبناء وجسراً للقاء

Lebanon 24
20-05-2026 | 05:22
المطران بو نجم: ندعو ليكون الإعلام مساحة للبناء وجسراً للقاء
بمناسبة اليوم العالمي الستين لوسائل التواصل الاجتماعي، عقدت أبرشية أنطلياس المارونية لقاءً إعلامياً في دير مار جرجس بحردق، بدعوة من راعي الأبرشية المطران أنطوان بو نجم. وحضر اللقاء حشد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية، تخلله نقاش موسع حول مسؤولية الصحافة ودورها في صون صورة الإنسان، واختتم بجولة في الدير ومأدبة غداء.
استُهل اللقاء بصلاة في كنيسة الدير، تلتها كلمة ترحيبية من المشرف على دائرة الإعلام في الأبرشية، المونسنيور جوزف طنّوس، الذي أثنى على جهود الإعلاميين ووصفهم بـ "رسل الحقيقة". من جانبه، دعا المطران بو نجم في كلمته الإعلاميين إلى عيش رسالتهم انطلاقاً من قيم الكتاب المقدس ليصبح الإعلام مساحة للبناء وجسراً للقاء.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، المطران منير خيرالله، مضامين رسالة البابا لاوون الرابع عشر لليوم العالمي للاتصالات، والتي حملت عنوان "المحافظة على الأصوات والوجوه البشرية".
 
وأوضح خيرالله أن الرسالة حددت ثلاثة مواقف أساسية لمواجهة تحديات العصر الرقمي: أولها استخدام الأدوات التكنولوجية بحكمة للنمو الإنساني، وثانيها قبول الآخر المختلف ومنع الذكاء الاصطناعي من سلب فرصة اللقاء البشري الحقيقي، وثالثها جعل التكنولوجيا حليفة للإنسان.
 
كما شدد على ضرورة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لحماية الهوية الشخصية من المحتويات الضارة، وبناء مواطنة رقمية واعية تتسم بالصدق والشجاعة.
