المطران بو نجم: ندعو ليكون الإعلام مساحة للبناء وجسراً للقاء



Advertisement

استُهل اللقاء بصلاة في الدير، تلتها كلمة ترحيبية من المشرف على دائرة الإعلام في الأبرشية، المونسنيور طنّوس، الذي أثنى على جهود الإعلاميين ووصفهم بـ "رسل الحقيقة". من جانبه، دعا المطران بو نجم في كلمته الإعلاميين إلى عيش رسالتهم انطلاقاً من قيم الكتاب المقدس ليصبح الإعلام مساحة للبناء وجسراً للقاء.



بدوره، استعرض رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، المطران منير خيرالله، مضامين رسالة البابا لاوون الرابع عشر لليوم العالمي للاتصالات، والتي حملت عنوان "المحافظة على الأصوات والوجوه البشرية". بمناسبة الستين لوسائل التواصل الاجتماعي، عقدت أبرشية لقاءً إعلامياً في دير مار جرجس بحردق، بدعوة من راعي الأبرشية المطران أنطوان بو نجم. وحضر اللقاء حشد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية، تخلله نقاش موسع حول مسؤولية الصحافة ودورها في صون صورة الإنسان، واختتم بجولة في الدير ومأدبة غداء.استُهل اللقاء بصلاة في الدير، تلتها كلمة ترحيبية من المشرف على دائرة الإعلام في الأبرشية، المونسنيور طنّوس، الذي أثنى على جهود الإعلاميين ووصفهم بـ "رسل الحقيقة". من جانبه، دعا المطران بو نجم في كلمته الإعلاميين إلى عيش رسالتهم انطلاقاً من قيم الكتاب المقدس ليصبح الإعلام مساحة للبناء وجسراً للقاء.بدوره، استعرض رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، المطران منير خيرالله، مضامين رسالة البابا لاوون الرابع عشر لليوم العالمي للاتصالات، والتي حملت عنوان "المحافظة على الأصوات والوجوه البشرية".

وأوضح خيرالله أن الرسالة حددت ثلاثة مواقف أساسية لمواجهة تحديات العصر الرقمي: أولها استخدام الأدوات التكنولوجية بحكمة للنمو الإنساني، وثانيها قبول الآخر المختلف ومنع من سلب فرصة اللقاء الحقيقي، وثالثها جعل التكنولوجيا حليفة للإنسان.

كما شدد على ضرورة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لحماية الهوية الشخصية من المحتويات الضارة، وبناء مواطنة رقمية واعية تتسم بالصدق والشجاعة.