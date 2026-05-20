سلام استقبل النائب شربل مسعد ووفداً من جامعة سيدة اللويزة

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام الدكتور شربل مسعد الذي سلّم رئيس الحكومة نسخة عن البيان النهائي للقاء وطني جامع عُقد في جزين بعنوان: «صون السلم الأهلي في ظل التباين السياسي المشروع».وشدد مسعد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الوطنية الجامعة في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها ، لما لها من دور في تعزيز الحوار وترسيخ السلم الأهلي والتلاقي بين مختلف المكوّنات.وتناول اللقاء أيضاً عدداً من الملفات التي تهمّ منطقة جزين، لا سيّما ضرورة استحداث فرع للجامعة في قضاء جزين، إضافة إلى البحث في الأوضاع العامة والإنمائية والمعيشية.