تفجير قذائف في حقل وطى الجوز غداً

صدر عن المديـريّة العامـّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة ما يلـــي:اعتباراً من السّاعة 8:00 من تاريخ يوم غدٍ الخميس 21-5-2026، وإلى حين الانتهاء من التّاريخ ذاته، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل وطى – كسروان، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يرجى من المواطنين أخذ ، وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.