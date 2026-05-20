مخاوف من انزلاق أمني في مدينة ساحلية

كشف مصدر أمني لـ" " عن تخوّف من دخول "طرف" على خط الاعتصامات أو الوقفات التي ينظمها الإسلاميون في ، بما قد يشعل أزمة داخلية، خصوصاً مع وجود نازحين من الطائفة بأعداد كبيرة في المدينة.

هذا الواقع قد يفتح باب احتكاك مباشر بين الأطراف ويهدد الاستقرار الأمني، مع احتمال تمدد أي توتر إلى مناطق لبنانية أخرى.

من هذا المنطلق تتكثّف الاتصالات السياسية لمنع الانزلاق إلى توتر أوسع بهدف تثبيت الاستقرار وإبقاء المعالجة تحت سقف سياسي.