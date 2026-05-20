سفير لبنان في الفاتيكان قدم أوراق اعتماده لدى منظمة فرسان مالطا

قدم سفير لدى الكرسي الرسولي في الدكتور فادي عساف اليوم، أوراق اعتماده سفيرا لدى منظمة "فرسان مالطا ذات السيادة"، خلال لقاء مع السيد الأكبر للرهبانية فرا جون ت. دنلاب، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية .كما بحث عساف مع دنلاب العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون بين الجانبين في المجالات الدبلوماسية والإنسانية.يذكر انه تربط لبنان برهبانية "فرسان مالطا ذات السيادة" علاقات دبلوماسية تعود إلى العام 1953، وقد رُفعت إلى مستوى التمثيل بالسفارات في العام 1981. وإلى جانب البعد الدبلوماسي، تتميز هذه الشراكة التاريخية بتعاون إنساني وطبي واجتماعي راسخ في مختلف أنحاء لبنان، بما يعكس التزاما مشتركا بخدمة المجتمعات وتعزيز الروابط التاريخية بين الطرفين.