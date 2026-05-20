مقدمات النشرات المسائيّة

حتى إشعار آخر عنوانه التوافق جاء تأجيل للجلسة التشريعية.دوائر المجلس واللجان المشتركة التي بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية للوصول إلى صيغة توافقية وطنية لقانون العفو تشكل عامل جمع ووحدة في وطن يحتاج اليوم إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى قابلتها الأجواء التي رافقت التحركات الأخيرة من توترات وتحريض طائفي ومذهبي ما دفع الرئيس بري إلى اتخاذ قرار ارجاء الجلسة.ميدانيا شهد الجنوب اللبناني يوما دمويا نتيجة الاعتداءات العنيفة التي استهدفت عددا من البلدات وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى في سلسلة مجازر بحق المدنيين في بلدات دير قانون النهر وكفرصير والغندورية والدوير وحناويه ومعركة ومدينة النبطية.وفي إطار المواجهات الميدانية، خاض مجاهدو المقاومة اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو محيط ساحة بلدة حداثا، حيث تم تدمير عدة دبابات من نوع "ميركافا" خلال محاولات تقدم مختلفة على محاور جنوب البلدة ومحيطها، إضافة إلى قصف قوات تعزيز إسرائيلية بقذائف الهاون ومع التصدي البطولي للمقاومة اجبر جيش الاحتلال على التراجع نحو بلدة رشاف.في كيان الاحتلال تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على حل الكنيست بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.وغاب عن الجلسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست أرييه درعي.وبحسب القانون فان الانتخابات لن تجرى إلا بعد مرور 90 يوما من إقرار مشروع قانون حل الكنيست بشكل نهائي.وعلى خط المفاوضات بين إيران وأمريكا يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بهدف اجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين تتعلق بوساطة بلاده بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق ينهي الحرب.اعلان الاعلام الايراني عن الزيارة يأتي بعد ساعات على تأكيد الرئيس دونالد ترامب عزمه انهاء الحرب على ايران سريعا في حين اعلن نائبه جاي دي فانس إن "المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا.ولكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.فانس الذي ترأس الوفد ألاميركي المفاوض إلى باكستان في نيسان الماضي قال ان الطرفين لا يرغبان في استئناف الحرب.ولكن بلاده تريد إبقاء عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية محدودا ولهذا السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.التهديد بالحرب رد عليه حرس الثورة بالتحذير من انه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية التي تم الوعد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة وان الضربات الايرانية الساحقة ستكون في أماكن لا يتوقعها الأعداء وستدمرهم تدميرا شديدا.فتش عن احمد الاسير. انها النتيجة الحقيقية والواقعية التي انتهى اليها ملف العفو العام.فمع ان المحاصصة الطائفية والمذهبية أنجزت، ومع ان التقاسم السياسي حصل، لكن مشكلة عقدت اخراج الحل- المسخ في اللحظة الاخيرة، واسم هذه المشكلة: احمد الاسير. وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة النائب اللواء اشرف ريفي اذ تساءل: كيف يعقل ان نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية؟هكذا، وبعد تحرك الشارع السني ليل امس، اتخذ الرئيس بري قرارا لا بد منه، معلنا تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر تحت شعار التوافق.والسؤال: هل سيتحقق شعار التوافق في ملف العفو، ومتى؟اذ كيف تحل مشكلة الشيخ احمد الاسير، بين من يريد ابقاءه في السجن لانه قاتل المؤسسة العسكرية، وبين من يعتبر انه مظلوم وان هو من جره الى القتال مع الجيش ووضع خطة محكمة لذلك؟تعليق ملف العفو لم يحجب الاهتمام بالوضع الامني والعسكري في الجنوب. فاسرائيل واصلت غاراتها وقصفها وانذاراتها، ما ادى الى مقتل سبعة عشر قتيلا على الاقل.اما على صعيد المفاوضات فان صورة الاجتماع الامني في واشنطن بدأت تتبلور. اذ سيشارك فيها ستة ضباط من الجيش اللبناني، ولو ان جدول اعمال الاجتماع لم يتبلور نهائيا بعد.اقليميا، الرئيس ترامب منح ايران فرصة اخيرة للتفاوض معلنا انه لا يستعجل الامور بشأن ايران ولا يريد سقوط المزيد من القتلى. بالتوازي ذكرت معلومات صحافية انه تم انجاز الاتفاق بين اميركا وايران، وان قائد الجيش الباكستاني قد يزور ايران غدا لاعلان الصيغة النهائية للاتفاق.هل هو دومينو الميدان الذي تدحرجت كرة ناره إلى السياسة فبدأت بإسقاط حجارة الكنيسة الصهيونية؟والجواب يصح في سؤال: لو كانت حكومتهم منتصرة في حروبها، أكانت لتوافق على القراءة الأولى لحل نفسها مع حل الكنيست والذهاب بكيانهم إلى انتخابات مبكرة؟ وإن كان السبب تجنيد الحريديم، أليس السبب نزف الجيش في الحروب والميدان والحاجة إلى عديد بعد الإصابات والتخلف عن الخدمة، حتى وصل العدد المطلوب إلى ما يقارب التسعين ألف جندي بحسب كبار ضباطهم؟وكبير من ضباطهم كان اليوم تحت مرمى محلقات المقاومة الانقضاضية وصواريخها الهادفة، فقد أعلن إعلامهم عن إصابة قائد لواء المدرعات مع ثمانية من جنوده بقصف لحزب الله في ، وهو يخضع لعمليات جراحية في الرأس على ما قال الإعلام العبري.فيما تخضع كل مجريات الميدان لعزيمة المقاومين الذين يوجهون الضربات القاسية للعدو، وما مواجهات حداثا من ليل أمس حتى فجر اليوم سوى بعض الدليل على حجم المستنقع الذي يغرق به الاحتلال، فكل محاولاتهم بالدخول إلى القرية والسيطرة عليها أحبطها المقاومون وأغرقوا خططها بدماء الجنود الصهاينة.وعلى العهد باقون هم المقاومون، حصنا للوطن في مواجهة المحتلين، كما أكدوا في رسالتهم لقائد الميدان الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.ولأن حياة الأوطان لا تكتسب إلا بالتضحيات الحمراء، فقد عاهد المجاهدون سماحته على أنهم لن يهدؤوا ولن يستكينوا حتى يرحل الاحتلال مهزوما خائبا، وسيستمرون بتلقينه الدروس التي تحفر في تاريخه، فيما بينهم وبينه أيام لن يصبر على مدتها.وقد أثبت المجاهدون أن شرف الجنوب يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المقاومين، ولن يخيب عليهم الرهان.أما خيبات السلطة التي رهنت نفسها وقرارها للأميركي والمفاوضات مع الصهيوني، فإنها تتظهر كل يوم مع حجم العدوانية الصهيونية والهمجية التي تطال المواطنين الأبرياء على عين السلطة وهدنتها ومفاوضاتها، فالعائلة الشهيدة في دير قانون النهر، ومعها عشرات العائلات والشهداء، شهود على الضياع الوطني، بل على المقامرة الخائبة التي تصر عليها هذه السلطة، وأول ضحاياها لبنانيون أبرياء، ووحدة وطنية تتلاطمها الأمواج.وفي أمواج التصريحات المتلاطمة لدونالد ترامب، رسو عند خبر الإيجابية التي تحدثت عنها إدارته حول المفاوضات مع إيران، فيما حضر وزير الداخلية الباكستاني مجددا إلى طهران حاملا رسائل أميركية جديدة، وكانت رسالة قمة الرئيسين الصيني والروسي مسموعة بقوة حول ضرورة وقف الحرب التي تهدد السلام العالمي، والتأكيد على ضرورة إنهاء الأحادية القطبية.غموض مطلق.هكذا يمكن اختصار التطورات المرتبطة بالمسار الاميركي-الايراني، العسكري كما السياسي، في ضوء التناوب المتواصل بين تهديد من هنا، وتلويح بحل قريب من هناك، ولاسيما على لسان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي كرر أن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، معتبرا أن السؤال الوحيد اليوم هو ما إذا كانت ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على سماه وثيقة، قائلا: لنر ما سيحدث.وفي المقابل، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن تحركات واضحة وخفية من الجانب الاميركي تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب.اما لبنانيا، فالعنوان الابرز اليوم كان ارجاء الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا، وعلى جدول اعمالها قانون العفو العام، في ضوء الاعتراضات من اكثر من جهة، ولاسيما من جانب اهالي شهداء الجيش اللبناني، الذي اصدروا بيانات وادلوا بتصريحات متلاحقة تندد بالعفو عن قتلة العسكريين.اما الاعلان عن الارجاء فجاء بصيغة بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري، جاء فيه: لما كان القصد من اقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائي، يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من اركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون إتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية.وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض طائفي ومذهبي، مؤسف، تقرر تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر شعاره التوافق.وفي انتظار التوافق المنشود، القضية معلقة، في انتظار عدالة تأخرت، حتى كادت تتطور الى افلات جماعي جديد من العقاب.هل يبلغ التصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران حد الحرب الشاملة مجددا؟، أم أن ما يحكى عن قرب التوصل الى اتفاق بين الطرفين عبر الوساطة الباكستانية والضغوط الخليجية هو المرجح؟مع ترؤس دونالد ترامب الادارة الاميركية، وتشدد ايران في مواقفها، لا يمكن الجزم.فترامب الذي اعطى ايران امس مهلة اقصاها ثلاثة أيام للاتفاق، أكد اليوم أنه ليس مستعجلا لإنهاء الصراع معها، في وقت تحاول ومعها دول الخليج تمديد المفاوضات، وقد دعا وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، طهران، الى اغتنام التفاوض مع واشنطن، تجنبا لتداعيات التصعيد الخطرة.طهران من جهتها، تتحدث عن مؤشرات تملكها لجولة جديدة من الحرب، وهي تؤكد اعادة بناء قدراتها العسكرية، ورئيس مجلس الشورى فيها محمد قالبياف قال: علينا ارباك العدو، لدفعه للقبول بمطالبنا.ما يجري على مستوى الشرق الاوسط، يشكل جزءا من صراع النفوذ العالمي، وقطباه الولايات المتحدة والصين.فبعد ايام من قمة اميركية صينية، لم تتضح تفاصيلها بعد، قمة صينية روسية اليوم، اهميتها في ما أعلنه الرئيس الصيني:"التشديد على ضرورة مواجهة "الأحادية" و"الهيمنة" في إدارة الشؤون الدولية, والدعوة إلى نظام دولي "أكثر عدلا ومنطقية"، والتحذير من "العودة إلى قانون الغابة".صورة الاشتباك الدولي والاقليمي معقدة، ولبنان جزء منها.فأي مواجهة واسعة ستنعكس فورا على جبهته المفتوحة بين حزب الله واسرائيل، حيث تراقب تل ابيب تكتيكات حزب الله الميدانية، وهي ادخلت الجبهة في حرب استنزاف.هذه الصورة تأتي فيما قانون العفو الذي اقرته اللجان النيابية أمس، وكان يفترض ان يقر في الجلسة العامة غدا، ارجئ الى موعد آخر شعاره التوافق.هكذا اعلن الرئيس بري الارجاء، والحقيقة ان احدا لا يريد الانتقال الى احتقان طائفي قد ينفجر من صيدا الى عكار الى البقاع، في وقت تواصل اسرائيل اعتداءاتها.