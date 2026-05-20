تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله في مواجهة "طاولة البنتاغون": نكون أو لا نكون

Lebanon 24
20-05-2026 | 23:05
A-
A+
حزب الله في مواجهة طاولة البنتاغون: نكون أو لا نكون
حزب الله في مواجهة طاولة البنتاغون: نكون أو لا نكون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": قبل الدخول في أي نقاش كان مفتوحاً في صالون أحد الدبلوماسيين المعنيين بالملف اللبناني، عبّر عن خشيته من مستوى النقاش الإعلامي في البلاد من دون الدخول في أي تفاصيل توحي بأنه ينتصر لمجموعة من المؤثرين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من طرفي النقاش في لبنان، ولم يوفر مناسبة إلا وبادر إلى لفت نظر بعضهم إلى خطورة ما يتسببون به، والتحذير من فقدان نسبة كبيرة من الصدقية التي كان يتمتع بها البعض. ويبدي هذا الدبلوماسي، استغرابه لبعض النظريات التي تقحم الخيانة، وفق تفسير يتجاهل فيه "العصا في عينه ويرى الإبرة في عين الآخرين". وأضاف في مجال الرد على هذه النظرية التي ترافقت مع الاتهام بـ "الخيانة": «هل نسي أصحاب هذه المعادلة أن لبنان لما ذهب إلى طاولة مفاوضات واشنطن، أوصى سفيرته في أولى جلستي المفاوضات بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض، بالتزامها بمسلسل قرارات الحكومة الخاصة بـ"حصر السلاح"، التي اتخذت في 5 و7 آب 2025 و7 أيلول من العام عينه، وصولاً إلى قرار 2 آذار 2026 الخاص باعتبار الجناحين العسكري والأمني في الحزب خارج أي قوانين شرعية كما بالنسبة إلى قرار 9 نيسان الذي قضى باعتبار بيروت مدينة خالية من السلاح. وعليه، فإن الحديث عن تواطؤ لبناني - إسرائيلي - أميركي يثير الغرابة وقد تحوّل مدار سخرية حقيقية لدى كل الأوساط الدبلوماسية والاستخبارية الإقليمية والدولية، ما خلا الحديث عنه في مجال الدعاية الإعلامية والتحريض واحتمال إثارة الفتنة الداخلية لوضع الجيش والمؤسسات الأمنية المختلفة في مواجهة بيئة لبنانية تعبت من نتائج الخطوات التي اقتيدت إليها منذ عامين ونيّف، على خلفية دعم وإسناد قوى خارجية. لم يكن الدبلوماسي العليم بكل شاردة، في وارد التقليل من أهمية وحجم الحزب وتكوينه، لا بل ليشير إلى فهمه لمعاناة القيادة الحزبية، فمنذ اغتيال أمينه العام الراحل السيد حسن نصرالله، افتقد الحزب أكثر من نسبة 90% من هامش الحركة الذي كان يتمتع به ليس في لبنان وحسب إنما في المنطقة.

 

وكتب جوني منير في" الجمهورية": فيما يذهب لبنان  إلى اجتماع البنتاغون مع إسرائيل، خرجت تسريبات تنفي أي وجود لحديث عن تعاون عسكري مباشر وتصفه بغير الواقعي، ما يعني أن الوفد العسكري اللبناني سيذهب بورقة احتواء التصعيد أكثر منه الذهاب إلى تفاوض سياسي شامل. وتم اختيار أعضاء الوفد العسكري الستة، موزّعين على اختصاصات عدة، وهي: المناورات، والهندسة، والعمليات، والشؤون الجغرافية والقانونية واللوجستية. ولم يتبلّغ الوفد اللبناني مسبقاً بوجود نية لإنشاء آلية تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، ولا بإنشاء لواء داخل الجيش يسهل واشنطن على تدريبه وتسليحه للإمساك بالأمن جنوباً. لكن الوفد اللبناني سيرفض هذين الطرحين في حال تم إدراجها في جلسة المباحثات المقرّرة في الناقورة، ويحضّر الوفد ملفاته للتقدم بطرح بديل ركيزته الخطة الأمنية التي كان تقدم بها الجيش وأقرّها مجلس الوزراء في الخامس من أيلول مع إدخال تعديلات عليها بما يتلاءم والمستجدات المنسقة، وقبل ذلك سيطلب الوفد العسكري اللبناني تثبيت وقف إطلاق النار كلياً.

وخلال اليوم الأول من جلسة المباحثات المباشرة والتي عُقدت في وزارة الخارجية الأميركية، ألحّ الوفد اللبناني على طلبه بتثبيت وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوفد الإسرائيلي قال إن ليست إسرائيل من يخرق قرار وقف النار بل «حزب الله» الذي يستغل هدوء الجبهات ليقوم بتحرير مواقعه ونقل الذخائر والأسلحة وإعادة بناء قوته، وهو ما يرأس لمعركة جديدة، غالب الظن أن الوفد العسكري الإسرائيلي سيبني سياسته على هذه البوابة، ما يستوجب من ناحية تنسيقاً أمنياً وعسكرياً مباشراً من خلال آلية يحرز تحقيقها إضافة إلى إنشاء قوة عسكرية مدرّبة ومدروسة ومسلحة جيداً، وأن تتولى هي تأمين الواقع الأمني، لكن لبنان سيرفض الطرحين وعلى اعتبار أن لا أحد يحق له التطرق إلى الواقع الداخلي للجيش سوى قيادة الجيش، وفي المقابل، فإن لبنان مستعد لتحمّل مسؤولياته الأمنية وفق خطة واضحة الأهداف، ووفق برنامج زمني، ولو تطلب الأمر بعض الوقت.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجامعة الأنطونية في رسالة مفتوحة: في لبنان المعادلة واضحة: نكون لبنانيين معًا أو لا نكون
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 08:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بغداد : لن نكون ممراً أو منطلقا للاعتداء على دول أخرى
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 08:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أسلحة صيد لمواجهة مسيّرات "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 08:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اطلعت اليوم على مشروع خاصّ لمواجهة تهديد مسيّرات "حزب الله" لكنه سيستغرق وقتًا
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 08:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وسائل الإعلام

مجلس الوزراء

اللبناني على

الإسرائيلي

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-05-21
Lebanon24
01:38 | 2026-05-21
Lebanon24
01:30 | 2026-05-21
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21
Lebanon24
01:17 | 2026-05-21
Lebanon24
01:15 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24