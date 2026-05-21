تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رغم تفاوضها مع لبنان... إسرائيل تسعى إلى استئناف الحرب

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
21-05-2026 | 06:00
A-
A+
رغم تفاوضها مع لبنان... إسرائيل تسعى إلى استئناف الحرب
رغم تفاوضها مع لبنان... إسرائيل تسعى إلى استئناف الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على الرغم من تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل لـ45 يوماً، خلال الإجتماع الأخير بين الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ في واشنطن، الأسبوع الماضي، لم تُوقف تل أبيب غاراتها، وعادت إلى استهداف البقاع وبعلبك، في إشارة إلى رغبتها في توسيع عملياتها العسكريّة . كذلك، يستمرّ "حزب الله" في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، للتشديد على رفضه للمُفاوضات المباشرة، التي لم تُفضِ إلى نتائج فعليّة حتّى الآن، ولم تدفع الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار.
Advertisement

ليس من المتوقّع أيضاً أنّ يُبدي "حزب الله" تجاوباً مع ما قد يصدر عن إجتماع البنتاغون المُرتقب بين الوفدين الأمنيين اللبنانيّ والإسرائيليّ، في ما يتعلّق بنزع السلاح، فهو استمرّ على الرغم من قرارات الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، في التسلّح وشنّ العمليّات العسكريّة والخروج عن توجيهات الدولة ورئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ويرفض التنازل عن عتاده العسكريّ، ولا يُوافق إطلاقاً على تدويل موضوع سلاحه أو تدخّل أيّ طرف خارجيّ فيه، ما يُصعّب مهمّة لبنان الرسميّ في المُباحثات، ويدفع إسرائيل إلى إستمرارها في عدوانها وتوغّلها وإحتلالها للمزيد من الأراضي اللبنانيّة.

بدورها، ترى إسرائيل أنّ مواقف "حزب الله" تخدمها جيّداً، فهناك العديد من الأصوات في تل أبيب التي تُطالب بعدم وقف إطلاق النار في لبنان، والإستيطان في الجنوب، وإحتلال بلدات جديدة لمنع "الحزب" من إطلاق الصواريخ والمسيّرات، والحدّ من قدراته العسكريّة، والضغط أكثر على بيئته الشيعيّة، عبر تهجيرها ومنعها من العودة إلى قراها.

وتعتبر إسرائيل أنّه على الرغم من إجرائها مفاوضات مع لبنان، بطلبٍ من الإدارة الأميركيّة، فان المُباحثات لن تأتي بثمارها، لأنّ لا سلطة ولا قدرة للدولة اللبنانيّة والجيش، على تنفيذ إلتزاماتهما تجاه المجتمع الدوليّ، في ما يتعلّق بنزع السلاح وحصر قرار الحرب والسلم، لأنّ "حزب الله" لا يتعاون معهما، ويستغلّ أيّ نزاع في الشرق الأوسط لإدخال البلاد فيه، ويُعلن بصراحة أنّه ضدّ المُفاوضات المباشرة.

وتتفاوض إسرائيل مع لبنان وهي تُدرك أنّ المُباحثات لن تكون الحلّ العمليّ لإنهاء دور "حزب الله" العسكريّ، لذا، لم تتوقّف عن شنّ الغارات واستهداف أبرز شخصيّات "محور المُقاومة"، وآخرها في بعلبك، وتُؤمن في أنّ منطق القوّة كفيل في القضاء على "الحزب"، وهي تضغط على الولايات المتّحدة لاستئناف الحرب على إيران، كيّ تُفرمل لقاءات واشنطن، وتعود إلى القتال على أكثر من جبهة.

لا يُخفى أنّ وقف إطلاق النار في لبنان وفي إيران لا يخدمان إسرائيل، وهي تعمل من خلال عودة المعارك مع النظام الإيرانيّ، على إفشال المُحادثات مع بيروت، لتجدّد القتال مع "حزب الله"، عوضاً عن خوض معارك إستنزافيّة معه. ولعلّ رفض الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مرتين على التوالي لمقترحين إيرانيين، خير دليلٍ على أنّ المنطقة قد تكون مُقبلة من جديد على تصعيدٍ خطيرٍ، بدأ بإطلاق مسيّرات على كلّ من المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات، وقد ينتهي بتجدّد الغارات على المدن الإيرانيّة، واستهداف دول الخليج العربيّ، فيما في لبنان، سيكون الوضع أكثر تعقيداً، وخصوصاً وأنّ الجيش الإسرائيليّ وصل إلى نهر الليطاني، وعينه على بلدات جنوبيّة استراتيجيّة، إضافة إلى أنّ بقاءه في الجنوب، أصبح مُرتبطاً حكماً بنزع سلاح "الحزب" نهائيّاً.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل وماكرون مستاء من منطلق التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 14:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرحب بإعلان إسرائيل قبول التفاوض مع لبنان لوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 14:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 14:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا في ظل احتمال استئناف الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 14:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-05-21
Lebanon24
07:00 | 2026-05-21
Lebanon24
06:52 | 2026-05-21
Lebanon24
06:44 | 2026-05-21
Lebanon24
06:05 | 2026-05-21
Lebanon24
05:54 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24