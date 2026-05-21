14 طناً من المساعدات الطبية.. هبة أممية لوزارة الصحة لدعم 13,500 امرأة نازحة

أثمر التنسيق بين والمنظمات الدولية عن رفد القطاع الصحي اللبناني بشحنة مساعدات ضخمة، حيث تسلّم الدكتور ركان ناصر الدين، بحضور نائب المديرة التنفيذية لصندوق للسكان أندرو سابرتون، 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودع الكرنتينا المركزي.وتستهدف هذه الهبة، المقدمة بالتعاون مع ، تأمين الرعاية الصحية الشاملة والولادة الآمنة لنحو 13,500 امرأة نازحة في المستشفيات الحكومية، إلى جانب توفير معدات نقل وتنظيم الأسرة، لتعزيز صمود الطواقم الطبية التي تلقت مؤخراً دعماً دبلوماسياً دولياً بارزاً في جنيف؛ تمثل بإقرار جمعية الصحة العالمية قرار حمايتها بأغلبية 95 صوتاً.وفي السياق، أكد سابرتون استمرار الجسر الجوي الإنساني الذي نجح حتى الآن في تزويد أكثر من 325 مركزاً ومستشفى بمستلزمات الطوارئ، مشيداً بالتنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لإدارة أزمة النزوح، ومشدداً على أهمية التمويل المستدام لحماية الفئات الأكثر هشاشة.