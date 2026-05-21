لبنان

14 طناً من المساعدات الطبية.. هبة أممية لوزارة الصحة لدعم 13,500 امرأة نازحة

21-05-2026 | 08:28
أثمر التنسيق بين وزارة الصحة العامة والمنظمات الدولية عن رفد القطاع الصحي اللبناني بشحنة مساعدات ضخمة، حيث تسلّم وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، بحضور نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أندرو سابرتون، 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودع الكرنتينا المركزي.
وتستهدف هذه الهبة، المقدمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تأمين الرعاية الصحية الشاملة والولادة الآمنة لنحو 13,500 امرأة نازحة في المستشفيات الحكومية، إلى جانب توفير معدات نقل الدم وتنظيم الأسرة، لتعزيز صمود الطواقم الطبية التي تلقت مؤخراً دعماً دبلوماسياً دولياً بارزاً في جنيف؛ تمثل بإقرار جمعية الصحة العالمية قرار حمايتها بأغلبية 95 صوتاً.

وفي السياق، أكد سابرتون استمرار الجسر الجوي الإنساني الذي نجح حتى الآن في تزويد أكثر من 325 مركزاً ومستشفى بمستلزمات الطوارئ، مشيداً بالتنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لإدارة أزمة النزوح، ومشدداً على أهمية التمويل المستدام لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
