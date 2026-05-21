|
لبنان

في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-05-2026 | 08:55
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ valet parking
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ valet parking photos 0
باتت ظاهرة فقدان بعض محتويات السيارات تتكرّر في الآونة الأخيرة، بعد تسليمها لخدمة الـ valet parking بهدف ركنها وتجنّب عناء البحث عن موقف، خصوصًا في عدد من المطاعم الراقية والمعروفة في العاصمة.


وبحسب شكاوى عدد من الزبائن، فإنهم أبلغوا عن اختفاء أغراض من سياراتهم بعد استلامها، إلا أن الردود التي تلقّوها غالبًا ما كانت تُقلّل من خطورة الأمر، وتُختصر بعبارة "عادي بتصير"، رغم أن هذه الخدمة مدفوعة وليست مجانية وتفترض مستوى عالٍ من المسؤولية.
أمام هذا الواقع، اتجه بعض الأشخاص إلى ركن سياراتهم بأنفسهم تفاديًا لأي إشكالات محتملة، فيما اعتمد آخرون إجراءات احترازية قبل تسليم سياراتهم، أبرزها:

-إزالة كل الأغراض الشخصية من داخل السيارة
-فصل مفتاح السيارة عن أي جهاز تحكّم عن بعد إضافي
-تفعيل وضعية "Valet Mode" إن وُجدت
-التأكد من إغلاق صندوق السيارة والدرج
-التقاط صورة سريعة لحالة السيارة
-تسليم المفاتيح واستلام إيصال الاستلام
-تسجيل العداد ومكان الوقوف.
المصدر: خاص
