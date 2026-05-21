تشكيل الوفد العسكري إلى البنتاغون والجيش يرد على المشككين

حسم مساره الخاص بالمفاوضات مع اسرائيل برعاية الولايات المتخدة الاميركية المقررة يوم الجمعة المقبل في 29 في البنتاغون، وفي في 2 و 3 حزيران من الشهر المقبل .قيادة الجيش أنجزت أمس إعداد لائحة الوفد العسكري اللبناني الذي يُفترض أن يتوجّه إلى خلال الأيام القليلة المقبلة، للمشاركة في أول اجتماع عسكري لبناني - إسرائيلي يُعقد برعاية أميركية في مقرّ الأميركية (البنتاغون).وبحسب المعلومات، أُبلغ الوفد بأنّ دوره تقني بحت، وأنّه غير معني بأي نقاش سياسي، على أن يتركّز عمله على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب من المناطق المحتلة، وذلك في إطار التحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة المقررة مطلع حزيران في وزارة الخارجية الأميركية.وأعلنت قيادة الجيش أمس أنّ «الوفد المشارك، على اختلاف تركيبته، يبقى ملتزماً الثوابت الوطنية»، مشدّدة على أنّ «الضباط المكلّفين بالمهمة يمثّلون الوطن، وهم ملتزمون بعقيدة الجيش، فيما ينفّذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقاً من التزامهم بالواجب الوطني».وبحسب معلومات «الأخبار»، رست تركيبة الوفد على تسمية ستة ضباط من اختصاصات مختلفة، من دون حسم ما إذا كان العميد أوليفر حاكمة، الذي يشغل منصب الملحق العسكري في السفارة في ، سيشارك في الاجتماعات أم سيبقى عضواً في الوفد الأساسي.وتضم الأسماء المقترحة من قيادة الجيش: العميد جورج رزق الله (مسيحي)، العميد زياد رزق الله (مسيحي)، العميد عمر حليحل (سني)، العميد - المهندس وائل عباس (شيعي)، العقيد مازن الحاج (درزي)، والعقيد وديع رفول (مسيحي).وكتبت" نداء الوطن":تمضي الدولة قدمًا في تجهيز عدّة التفاوض شكلا ومضمونًا، لاعتقادها بأهمية هذه المحادثات التي تتجاوز الطابع الأمني والتقني المباشر، واعتبارها مفاوضات مفصلية ودقيقة قد ترسم معادلات جديدة في المشهد اللبناني والإقليمي، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها إعادة تثبيت مرجعية الدولة.وفي انتظار ما سيرشح عن جلسة التفاوض الأمنية، باتت الدولة تدرك أنها أمام فرصة قد تكون الأخيرة لإثبات قدرتها على الإمساك بقرارها السيادي وترجمة تعهداتها إلى خطوات تنفيذية فعلية، لا الاكتفاء بعرض الخطط والالتزامات النظرية. وفي هذا السياق، تتكثف الاتصالات بين قصر بعبدا وقيادة الجيش في اليرزة لوضع اللمسات شبه النهائية على تركيبة الوفد العسكري اللبناني وجدول الأعمال الذي سيحمله إلى المفاوضات، ضمن سقف الثوابت الوطنية ومرتكزات قرار الدولة بحصر السلاح وبسط سيادتها الكاملة.وأكدت مصادر لبنانية ل" اللواء": أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، والوفد اللبناني المفاوض سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش احتلال «إسرائيل» لعدة قرى وضرورة الانسحاب.وبحسب المصادر نفسها، فإن الوفد اللبناني المفاوض سيجدد تأكيد الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح، وسيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.وكتبت" الديار":تنحصر مهمة وفد الضباط اللبنانيين حتى الان بتثبيت وقف اطلاق نار شامل، ووفق مصادر مطلعة، لم يطرح على قيادة الجيش حتى الان اي ملف يتعلق بتشكيل اللواء الخاص، لكن الطرح مرفوض بالشكل قبل المضمون بالنسبة للقيادة العسكرية التي تذهب بوفدها الى الاجتماع بهدف تثبيت وقف النار الشامل ، ثم عرض الخطة الخماسية الجاهزة لحصرية السلاح على كامل الاراضي اللبنانية، والتي تعثرت بفعل الاعتداءات الاسرائيلية. كما سيتم التاكيد على نحو حاسم جهوزية الجيش لتسلم منطقة جنوب الليطاني بعد الانسحاب الاسرائيلي، كنقطة انطلاق لتعميم التجربة على كامل الاراضي اللبناني بحال توافر الدعم اللوجستي المطلوب لرفع جهوزية الجيش. وليس على اجندة الوفد العسكري حتى الان اي نية لتوقيع على مذكرة امنية مشتركة، او التنسيق العسكري مع الاسرائيليين.واكد مصدر لبناني رسمي، ان البحث في البنتاغون يتركز على انسحاب «إسرائيل» من الأراضي التي احتلتها أخيرا، وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.ووفق تلك المصادر، فان»إسرائيل» وحزب الله، يشترطان أن يبدأ الطرف الآخر وقف إطلاق النار!.وشدد على استمرار الاتصالات اللبنانية مع دول عربية وأجنبية صديقة، للضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، قبل الدخول في أي مسارات تفاوضية أخرى.وأكمل أن لبنان أبلغ الوسيط الأمريكي بأن وقف إطلاق النار يمثل «المفتاح الأساسي لأي خطوات مقبلة»، وبأنه لا يمكن الاستمرار في ظل الخروقات والاعتداءات المتواصلة على لبنان.وافادت معلومات “البناء” ان وزارة الخارجية الأميركية وشخصيات أمنية وعسكرية ودبلوماسية أميركية يمارسون ضغوطاً كبيرة على مسؤولين في الدولة للتأثير على موقفهم في مفاوضات واشنطن. إلا أنّ مصادر رسمية أكدت أنّ رئيس الجمهورية وجه التعليمات للوفدين المدني والعسكري المشاركين في المفاوضات بضرورة التأكيد على العناوين التي طرحتها الدولة لا سيما وقف شامل لإطلاق النار ثم تثبيته وبدء الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم. ولفتت المصادر إلى أنّ أيّ رفض إسرائيلي لوقف إطلاق النار سيعيق استكمال المفاوضات ويزيد التوتر ويوسّع الحرب على الحدود.