غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.. استهداف قرب الحدود

أعلن الجيش ، الجمعة، استهداف شخصين مسلحين قرب الحدود مع في .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت نقاط المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير تحركا مشبوها لشخصين مسلحين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب ".وأضاف البيان: "فور رصدهما ومتابعة القوات لهما بشكل متواصل، تمت مهاجمة المسلحين والقضاء عليهما في غارة جوية".وتابع: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة عمليات تمشيط في القطاع، ولم يتم رصد أي مؤشرات تدل على وجود مشتبه بهم إضافيين في المنطقة".