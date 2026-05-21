Najib Mikati
لبنان

اسرائيل تستهدف مركزا إسعافيا في حناوية.. وسقوط 4 شهداء

Lebanon 24
21-05-2026 | 23:43
اسرائيل تستهدف مركزا إسعافيا في حناوية.. وسقوط 4 شهداء
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر المركز الإسعافي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوية، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة من المسعفين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.
إن وزارة الصحة العامة تضع هذه الجريمة النكراء برسم المجتمع الدولي بأسره، وتؤكد بأن هذا الاستهداف المباشر ليس مجرد خرق عابر، بل هو دليل قاطع وإضافي على استباحة العدو الإسرائيلي الشاملة للقانون الدولي الإنساني، وضربه بعرض الحائط كل الأعراف والقرارات الدولية التي تحظر المساس بالطواقم الطبية والإغاثية.

إن وزارة الصحة العامة مصممة، أكثر من أي وقت مضى، على عدم الصمت أو التهاون إزاء هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف خط الدفاع الإنساني الأول، وتؤكد أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب ولن تسقط بمرور الزمن.
 
وأشارت المعلومات الى ان الشهداء هم: موسى كفل، كريم حيدر، علي تاج الدين، محمد عبد المجيد.
وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها رسالة من الشهيد حيدر يطلب فيها من اهله دفته في روضة شهداء حناوية.
غارة إسرائيلية على حناويه - صور استهدفت مركزاً للهيئة الصحية وسقوط إصابات
إسرائيل تستهدف مركزا للجيش جنوبا.. وسقوط شهيد
الدفاع المدني في الجنوب: استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي في بلدة حانويه
توضيح من" كشافة الرسالة الإسلامية": الغارة على حناويه لم تستهدف مركزنا
