اسرائيل تستهدف مركزا إسعافيا في حناوية.. وسقوط 4 شهداء

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الجيش استهدف بشكل مباشر المركز الإسعافي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوية، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة من المسعفين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.إن تضع هذه الجريمة النكراء برسم بأسره، وتؤكد بأن هذا الاستهداف المباشر ليس مجرد خرق عابر، بل هو دليل قاطع وإضافي على استباحة العدو الإسرائيلي الشاملة للقانون الدولي الإنساني، وضربه بعرض الحائط كل الأعراف والقرارات الدولية التي تحظر المساس بالطواقم الطبية والإغاثية.إن العامة مصممة، أكثر من أي وقت مضى، على عدم الصمت أو التهاون إزاء هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف خط الدفاع الإنساني الأول، وتؤكد أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب ولن تسقط بمرور الزمن.