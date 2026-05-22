تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

واشنطن تصعّد عشية المفاوضات الامنية بين لبنان واسرائيل... عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضباط في الخدمة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-05-2026 | 01:00
A-
A+
واشنطن تصعّد عشية المفاوضات الامنية بين لبنان واسرائيل... عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضباط في الخدمة
واشنطن تصعّد عشية المفاوضات الامنية بين لبنان واسرائيل... عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضباط في الخدمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تحمل مؤشرات تصعيدية  قبل المفاوضات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في 29 أيار ، اصدرت الولايات المتحدة الاميركية قائمة عقوبات جديدة  طالت ضابطين في الجيش  والأمن العام، للمرة الأولى في تاريخ العقوبات الأميركية التي تستهدف شخصيات في "حزب الله" أو تتعاون معه.
Advertisement

وضمّت القائمة نواب "حزب الله" حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش، ورئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ومسؤول الأمن في حركة "أمل" أحمد بعلبكي، والقائد العسكري لحركة "أمل" في الجنوب علي أحمد الصفاوي، ورئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، والسفير الإيراني محمد رضا شيباني.

ردود الفعل الأولية لدى أوساط"حزب الله" و"حركة أمل" عكست قدراً من اللامبالاة إزاء القرار، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة "لفت انتباه القوى المحلية والخارجية إلى أنّ القرار يستهدف شخصيات سياسية وعسكرية شيعية بشكل مباشر"، معتبرة أنّ مثل هذه الإجراءات "لن تسهّل إدارة لبنان لملف الحرب مع إسرائيل، بل ستعقّد الأمور وتفرض وقائع جديدة على عمل المؤسسات الرسمية".

وأضافت أنّه "كان يفترض بالسلطة أن تبادر إلى إصدار موقف واضح رداً على هذه الخطوة، ليس دفاعاً عن المقاومة، بل لمنع التدخل الأميركي في طبيعة التمثيل السياسي وفي عمل المؤسسات العسكرية والأمنية".

في المقابل، تستمر التحضيرات على "قدم وساق"من قبل السلطات اللبنانية المعنية لاجتماع واشنطن في ٢٩ الجاري ،وفيما يجري العمل على حشد دعم دبلوماسي للموقف اللبناني الرسمي، اصدرت قيادة الجيش بيانا لافتا لقطع الطريق على المحاولات الحثيثة من قبل اكثر من طرف لوضع القيادة تحت الضغط، والتشكيك بمناقبية واهداف الوفد المشارك.

وبحسب المعلومات، أُبلغ الوفد بأنّ دوره تقني بحت، وأنّه غير معني بأي نقاش سياسي، على أن يتركّز عمله على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وذلك في إطار التحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة المقررة مطلع حزيران في وزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب معلومات صحافية تضم الأسماء المقترحة من قيادة الجيش: العميد جورج رزق الله (مسيحي)، العميد زياد رزق الله (مسيحي)، العميد عمر حليحل (سني)، العميد - المهندس وائل عباس (شيعي)، العقيد مازن الحاج (درزي)، والعقيد وديع رفول (مسيحي).

وقالت مصادر وزارية لبنانية  إن لبنان ينتظر جواباً إسرائيلياً عبر الولايات المتحدة على طلب بيروت من واشنطن، الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تُقدم إجابة بعد، كما لم تلتزم بالاتفاق. وقالت المصادر إن بيروت «لا تزال تنتظر إجابة تنقلها الولايات المتحدة من إسرائيل».
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
واشنطن تزيد الضغوط: عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضابطين في الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي كبير عشية مفاوضات واشنطن و" حزب الله"يهاجم من داخل المنطقة المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: فرض واشنطن عقوبات على ممثلين عن حزب الله وحركة أمل وسفيرنا في بيروت إثارة للفتنة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

علي أحمد

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-05-22
Lebanon24
04:23 | 2026-05-22
Lebanon24
04:22 | 2026-05-22
Lebanon24
04:15 | 2026-05-22
Lebanon24
04:00 | 2026-05-22
Lebanon24
03:54 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24