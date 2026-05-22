عقوبات بضغط لبناني؟!

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الاميركية الجديدة التي طالت قيادات في" " لم تكن بعيدة عن ضغوط مارسها بشكل مباشر لوبي لبناني ناشط داخل الأميركية خلال الأشهر الماضية.وبحسب المصادر، فإن هذا اللوبي عمل عبر سلسلة لقاءات واتصالات مع مسؤولين ومعنيين داخل لإقناعهم بضرورة توسيع دائرة الضغط السياسي والمالي في ، وعدم حصرها ب" " فقط.وترى المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الضغوط على البيئة السياسية الحليفة ل"الحزب" ودفع "حركة أمل" إلى تقديم تنازلات في ملفات داخلية وإقليمية مرتبطة بالمرحلة المقبلة والتطورات التي تشهدها المنطقة.