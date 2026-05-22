الرئيس لحود: لائحة العقوبات الأميركية على اللبنانيين "لائحة شرف"

ولفت لحود في بيان، الى أنّ" إدراج اسم ضابطَين من الجيش والأمن العام على اللائحة يشكّل تأكيداً جديداً للانحياز الأميركي لإسرائيل، في وقتٍ تُوجّه اتّهامات الى ووزراء في حكومته أمام محكمة العدل الدوليّة، وسط تغاضٍ أميركيّ يبلغ حدّ التآمر ضدّ الشعب اللبناني وشعوبٍ أخرى تدفع ثمن سياسة التوسّع الإسرائيليّة".وأشار الى أنّه "بات واضحاً أنّ الأميركيّة تشارك في مشروع محاولة خلق فتنة داخليّة من خلال الإصرار على الصدام الداخلي بين الجيش وفئة كبيرة من اللبنانيّين، وهو ما تقف في مواجهته الواعية لهذه المخاطر".وأضاف: "ربما لبنان أن يسير على خطى الرئيس الأميركي ، فينفتح، مثله، على ، خصوصاً لجهة تسليح ، خصوصاً أنّ الولايات المتحدة لا تكتفي بالامتناع عن تزويد الجيش بما يتيح له المواجهة مع بل تعمل على خلق شرخ بين اللبنانيّين في الداخل. ولعلّ خطوة الانفتاح على الصين تلقى تجاوباً لدى فريقٍ داخليّ، ما دام سبقنا اليها ملهمه ".