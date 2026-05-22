|
لبنان

فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-05-2026 | 06:17
فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية
كشف فيديو نشره المصمم اللبناني جو شاليطا عن تفاصيل أرشيفية نادرة تتعلق بإطلالة أيقونة الغناء اللبنانية صباح خلال مشاركتها في مهرجان  كان السينمائي عام 1959، في ظهورٍ جمعها بالراقصة والممثلة المصرية سامية جمال، واعتُبر حينها محطة لافتة في تاريخ الحضور العربي على الساحة الدولية.

ويستند الفيديو إلى ما ورد في أرشيف مجلة «الموعد»، إحدى أبرز المجلات الفنية العربية في خمسينيات القرن الماضي، حيث جرى توثيق قصة الفستان الذي صمّمه مصمم الأزياء اللبناني جوزيف هاروني، والذي ارتدته صباح في تلك المناسبة التاريخية.

وبحسب ما عرضه شاليطا، فإن الأرشيف المحفوظ يعيد تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الموضة اللبنانية في تلك الحقبة، وكيف استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً على منصات عالمية، بالتوازي مع بروز نجوم الفن العربي في أبرز المهرجانات الدولية.

ويُظهر هذا التوثيق أن تلك الإطلالة لم تكن مجرد تفصيل جمالي عابر، بل جزءاً من مشهد ثقافي أوسع عكس حضوراً عربياً متقدماً في صناعة الصورة والموضة، لا يزال صداه ممتداً حتى اليوم عبر الذاكرة البصرية للأرشيفات الفنية.


المصدر: خاص
