فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية

كشف فيديو نشره المصمم اللبناني جو شاليطا عن تفاصيل أرشيفية نادرة تتعلق بإطلالة أيقونة الغناء خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي عام 1959، في ظهورٍ جمعها بالراقصة والممثلة ، واعتُبر حينها محطة لافتة في تاريخ الحضور العربي على .ويستند الفيديو إلى ما ورد في أرشيف مجلة «الموعد»، إحدى أبرز المجلات الفنية العربية في خمسينيات القرن الماضي، حيث جرى توثيق قصة الفستان الذي صمّمه مصمم الأزياء اللبناني هاروني، والذي ارتدته صباح في تلك المناسبة التاريخية.وبحسب ما عرضه شاليطا، فإن الأرشيف المحفوظ يعيد تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الموضة في تلك الحقبة، وكيف استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً على منصات عالمية، بالتوازي مع بروز نجوم في أبرز المهرجانات الدولية.ويُظهر هذا التوثيق أن تلك الإطلالة لم تكن مجرد تفصيل عابر، بل جزءاً من مشهد ثقافي أوسع عكس حضوراً عربياً متقدماً في صناعة الصورة والموضة، لا يزال صداه ممتداً حتى اليوم عبر الذاكرة البصرية للأرشيفات الفنية.