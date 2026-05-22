وزير الطاقة يطّلع عون على مستجدات استجرار الكهرباء والغاز من سوريا والأردن

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات وزارية بحثت ملفات الطاقة، والاتصالات، والواقع الإعلامي في البلاد.وفي هذا الإطار، استقبل والمياه جو صدي، الذي أطلعه على واقع قطاع الكهرباء في الظروف الراهنة، واستعرض معه التقدم المحرز في سياق العمل الجاري لاستجرار الكهرباء والغاز من والأردن.كما بحث رئيس الجمهورية مع وزير الاتصالات شارل الحاج حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكة الاتصالات في ، والتحضيرات الجارية لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأوضح الوزير الحاج عقب اللقاء أنه أوجز للرئيس عون مستجدات مشروع مدّ الألياف الضوئية لتوسيع انتشار الإنترنت السريع في المدن الرئيسية، ضمن رؤية وطنية للنهوض والتحول الرقمي.وفي الشأن الإعلامي، استقبل الرئيس عون وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، الذي عرض له واقع القطاع وعمل وحدات الوزارة في المرحلة الراهنة. وأعلن الوزير مرقص في تصريح للصحافيين أنه ناقش مع رئيس الجمهورية ثلاثة مواضيع أساسية، شملت المسار التشريعي لقوانين الإعلام في ضوء زيارته لرئيس مجلس النواب، والهبات المقدمة للإعلام العام، بالإضافة إلى حملات التوعية والتدريب التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمات دولية (الأونيسكو، اليونيسيف، اليونيفيل، والصليب الأحمر الدولي) لترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع ظروف الحرب.وأشار مرقص إلى التعاون القائم مع وزارة التربية عبر وضع 11 فيديو تبث عبر لتكون مواد تدريبية لطلاب المدارس والجامعات، إلى جانب وضع معايير للمنصات الإلكترونية لحماية الأطفال والمراهقين من الإنزلاق نحو حالات عنفية أو خطرة.