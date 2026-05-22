تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بري بحث مع موسى مسارات التفاوض الدولي وتثبيت وقف إطلاق النار
Lebanon 24
22-05-2026
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سلسلة لقاءات دبلوماسية وإنمائية عقدها
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، استهلها باستقبال السفير المصري لدى
لبنان
علاء موسى، حيث جرى تبادل القراءة حول المستجدات السياسية والميدانية في ظل تواصل الاعتداءات
الإسرائيلية
.
Advertisement
وعقب اللقاء، صرّح السفير المصري بأنه وضع الرئيس
بري
في أجواء الحراك الدبلوماسي ومسارات التفاوض الجارية في
واشنطن
وإسلام آباد، آخذاً بعين الاعتبار الآثار الإيجابية المرتقبة لأي تسوية على الساحة
اللبنانية
.
وأكد موسى أن القاهرة تقود اتصالات مكثفة بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين—من بينهم
السعودية
وتركيا وباكستان وإيران والولايات المتحدة—بهدف تذليل التعقيدات والوصول إلى انفراجة تفضي إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وفيما يخص العقوبات الأميركية الأخيرة، فضّل السفير الاكتفاء بالبيان الصادر عن الرئيس بري وحركة "أمل".
وفي سياق لقاءاته، استقبل رئيس المجلس سفيرة سويسرا ماريون ويشلت في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة.
إنسانياً وإنماءً، التقى الرئيس بري وفداً من "اتحاد شباب عكار" برئاسة الشيخ مفيد العبد الله ومشاركة رئيسة بلدية تكريت الدكتورة هلا العبد الله؛ حيث وضع الوفد رئيس المجلس في صورة الحاجات الإغاثية والطبية والتربوية الملحة للوافدين إلى المنطقة، داعياً إلى مضاعفة الجهود الرسمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي والمجتمعات المضيفة في عكار.
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع السفير الأميركي "تثبيت وقف إطلاق النار" والمفاوضات
Lebanon 24
سلام بحث مع السفير الأميركي "تثبيت وقف إطلاق النار" والمفاوضات
22/05/2026 15:48:43
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع المنسقة الأممية تثبيت وقف إطلاق النار
Lebanon 24
سلام بحث مع المنسقة الأممية تثبيت وقف إطلاق النار
22/05/2026 15:48:43
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يتابع مع سلام وموسى جهود وقف العدوان: لشمول لبنان بأي قرار لوقف النار
Lebanon 24
بري يتابع مع سلام وموسى جهود وقف العدوان: لشمول لبنان بأي قرار لوقف النار
22/05/2026 15:48:43
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نتعاطى بحذر مع وقف إطلاق النار ونرفض التفاوض المباشر
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نتعاطى بحذر مع وقف إطلاق النار ونرفض التفاوض المباشر
22/05/2026 15:48:43
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
نبيه بري
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة
Lebanon 24
برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة
08:47 | 2026-05-22
22/05/2026 08:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي
Lebanon 24
كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي
08:44 | 2026-05-22
22/05/2026 08:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
Lebanon 24
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
08:40 | 2026-05-22
22/05/2026 08:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور
Lebanon 24
الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور
08:29 | 2026-05-22
22/05/2026 08:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
Lebanon 24
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
08:26 | 2026-05-22
22/05/2026 08:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:47 | 2026-05-22
برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة
08:44 | 2026-05-22
كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي
08:40 | 2026-05-22
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
08:29 | 2026-05-22
الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور
08:26 | 2026-05-22
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
08:22 | 2026-05-22
بعد فرض عقوبات أميركية... وزير الداخلية يكشف ما طلبه من المدير العام للأمن العام
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 15:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24