بري بحث مع موسى مسارات التفاوض الدولي وتثبيت وقف إطلاق النار

شهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سلسلة لقاءات دبلوماسية وإنمائية عقدها ، استهلها باستقبال السفير المصري لدى علاء موسى، حيث جرى تبادل القراءة حول المستجدات السياسية والميدانية في ظل تواصل الاعتداءات .وعقب اللقاء، صرّح السفير المصري بأنه وضع الرئيس في أجواء الحراك الدبلوماسي ومسارات التفاوض الجارية في وإسلام آباد، آخذاً بعين الاعتبار الآثار الإيجابية المرتقبة لأي تسوية على الساحة .

وأكد موسى أن القاهرة تقود اتصالات مكثفة بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين—من بينهم وتركيا وباكستان وإيران والولايات المتحدة—بهدف تذليل التعقيدات والوصول إلى انفراجة تفضي إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وفيما يخص العقوبات الأميركية الأخيرة، فضّل السفير الاكتفاء بالبيان الصادر عن الرئيس بري وحركة "أمل".وفي سياق لقاءاته، استقبل رئيس المجلس سفيرة سويسرا ماريون ويشلت في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة.إنسانياً وإنماءً، التقى الرئيس بري وفداً من "اتحاد شباب عكار" برئاسة الشيخ مفيد العبد الله ومشاركة رئيسة بلدية تكريت الدكتورة هلا العبد الله؛ حيث وضع الوفد رئيس المجلس في صورة الحاجات الإغاثية والطبية والتربوية الملحة للوافدين إلى المنطقة، داعياً إلى مضاعفة الجهود الرسمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي والمجتمعات المضيفة في عكار.