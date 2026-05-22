تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
هذه قصة العقوبات وتوقيتها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-05-2026
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مقربة من "
الثنائي
الشيعي
" إنّ
العقوبات
المفروضة على شخصيات لبنانية بارزة في حركة "أمل" و"
حزب الله
" تأتي في ذروة الحديث عن تقدم المفاوضات بين
لبنان
وإسرائيل وقبيل اجتماع مرتقب لوضع ترتيبات أمنية بين البلدين وسط الحرب المستمرة.
Advertisement
وذكرت المصادر أن توقيت هذه العقوبات يحملُ إشارة إلى أن
واشنطن
تتعامل حالياً من "الثنائي" كـ"جسد واحد" وليس بـ"المفرق"، لكن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
يتدارك هذا الأمر وبالتالي فهو ليس جديداً عليه خصوصاً أن هناك سوابق حصلت أبرزها العقوبات التي طالت النائب
علي حسن خليل
قبل سنوات.
وبحسب المصادر، فإنّ "سلاح العقوبات" يأتي لزيادة الضغوط في مسار المفاوضات ضد "حزب الله" بشكل خاص، بينما لا نتائج فعلية له داخل لبنان علماً أن كل ما حصل كان متوقعاً وكانت هناك إشارات سابقة بشأنه.
إلى ذلك، فإن مروحة العقوبات في الداخل اللبناني قد تشملها مروحة عقوبات أخرى تطال كيانات لبنانية خارجية، وهذا أمر وارد أيضاً من بوابة سياسية واقتصادية.
وعملياً، فإنّ "التضييق" الذي سيطال المقربين من "أمل" و"حزب الله" لن يقتصر فقط على جوانب سياسية، بل سيطال أيضاً جوانب أمنية واقتصادية ومالية، وبالتالي فرض طوق خناق على "الثنائي" في أكثر من مجال.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: لا نعتبر هذه العقوبات سوى وسام على صدورنا وشرف لنا
Lebanon 24
الحاج حسن: لا نعتبر هذه العقوبات سوى وسام على صدورنا وشرف لنا
22/05/2026 15:48:49
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة عملاً ببدء التوقيت الصيفي
Lebanon 24
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة عملاً ببدء التوقيت الصيفي
22/05/2026 15:48:49
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إياكم واتخاذ القرارات في هذه الساعة.. "توقيت قاتل" يهدد مستقبلكم!
Lebanon 24
إياكم واتخاذ القرارات في هذه الساعة.. "توقيت قاتل" يهدد مستقبلكم!
22/05/2026 15:48:49
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: توقيت إعلان خطة سحب 5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا كان مفاجئا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: توقيت إعلان خطة سحب 5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا كان مفاجئا
22/05/2026 15:48:49
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
علي حسن خليل
حسن خليل
نبيه بري
حزب الله
العقوبات
علي حسن
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة
Lebanon 24
برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة
08:47 | 2026-05-22
22/05/2026 08:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي
Lebanon 24
كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي
08:44 | 2026-05-22
22/05/2026 08:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
Lebanon 24
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
08:40 | 2026-05-22
22/05/2026 08:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور
Lebanon 24
الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور
08:29 | 2026-05-22
22/05/2026 08:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
Lebanon 24
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
08:26 | 2026-05-22
22/05/2026 08:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:47 | 2026-05-22
برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة
08:44 | 2026-05-22
كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي
08:40 | 2026-05-22
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
08:29 | 2026-05-22
الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور
08:26 | 2026-05-22
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
08:22 | 2026-05-22
بعد فرض عقوبات أميركية... وزير الداخلية يكشف ما طلبه من المدير العام للأمن العام
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 15:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24