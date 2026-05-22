تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذه قصة العقوبات وتوقيتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-05-2026 | 07:35
A-
A+

هذه قصة العقوبات وتوقيتها
هذه قصة العقوبات وتوقيتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" إنّ العقوبات المفروضة على شخصيات لبنانية بارزة في حركة "أمل" و"حزب الله" تأتي في ذروة الحديث عن تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وقبيل اجتماع مرتقب لوضع ترتيبات أمنية بين البلدين وسط الحرب المستمرة.
Advertisement

وذكرت المصادر أن توقيت هذه العقوبات يحملُ إشارة إلى أن واشنطن تتعامل حالياً من "الثنائي" كـ"جسد واحد" وليس بـ"المفرق"، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتدارك هذا الأمر وبالتالي فهو ليس جديداً عليه خصوصاً أن هناك سوابق حصلت أبرزها العقوبات التي طالت النائب علي حسن خليل قبل سنوات. 

وبحسب المصادر، فإنّ "سلاح العقوبات" يأتي لزيادة الضغوط في مسار المفاوضات ضد "حزب الله" بشكل خاص، بينما لا نتائج فعلية له داخل لبنان علماً أن كل ما حصل كان متوقعاً وكانت هناك إشارات سابقة بشأنه.

إلى ذلك، فإن مروحة العقوبات في الداخل اللبناني قد تشملها مروحة عقوبات أخرى تطال كيانات لبنانية خارجية، وهذا أمر وارد أيضاً من بوابة سياسية واقتصادية.

وعملياً، فإنّ "التضييق" الذي سيطال المقربين من "أمل" و"حزب الله" لن يقتصر فقط على جوانب سياسية، بل سيطال أيضاً جوانب أمنية واقتصادية ومالية، وبالتالي فرض طوق خناق على "الثنائي" في أكثر من مجال.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: لا نعتبر هذه العقوبات سوى وسام على صدورنا وشرف لنا
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة عملاً ببدء التوقيت الصيفي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إياكم واتخاذ القرارات في هذه الساعة.. "توقيت قاتل" يهدد مستقبلكم!
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: توقيت إعلان خطة سحب 5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا كان مفاجئا
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

علي حسن خليل

حسن خليل

نبيه بري

حزب الله

العقوبات

علي حسن

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-05-22
Lebanon24
08:44 | 2026-05-22
Lebanon24
08:40 | 2026-05-22
Lebanon24
08:29 | 2026-05-22
Lebanon24
08:26 | 2026-05-22
Lebanon24
08:22 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24