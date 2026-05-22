توضيح من الأمن العام بعد اتهام الخزانة الأميركية لأحد الضباط بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية

توضيحاً على ما ورد في بيان الأميركية حول اتهام أحد ضباط بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية، أكدت العام مجدداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.وشددت على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، أكدت المديرية أنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي تثبت إدانته، سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية.