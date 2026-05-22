تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يلاحق جنوداً إسرائيليين.. "فضيحة أمنية" تقرّ بها "معاريف"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-05-2026 | 11:30
A-
A+

حزب الله يلاحق جنوداً إسرائيليين.. فضيحة أمنية تقرّ بها معاريف
حزب الله يلاحق جنوداً إسرائيليين.. فضيحة أمنية تقرّ بها معاريف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن عناصر "حزب الله" يلاحقون جنود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، مشيرة إلى أن "حرب العصابات التي يعتمدها حزب الله لا تتطلب قوات كبيرة، بل قصفاً مُتواصلاً لآلاف الأهداف التي نشرها الجيش الإسرائيلي ضدّه".
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ الإسرائيليين يجدون أنفسهم في مسرح مأساة داخل لبنان، معتبراً أن هذه المأساة تتفاقم بسبب حقيقة مفادها أن من يقودون قتال الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، هم من خريجي "مسيرة الحماقة" الإسرائيلية على أرض لبنان خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويقول التقرير إن قوة مؤلفة من وحدتين خاصتين نفذت عملياتها في منطقة الليطاني هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن "مقاتلي حزب الله راقبوا هذه القوة وحللوا بدقة مسارها، وزرعوا عبوة ناسفة، وفجّروها تحت أنظارهم، ما أسفر عن إصابة 4 جنود".

وأوضح التقرير أن هذه العملية كانت "محاكاة دقيقة لحرب العصابات التي شنّها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال سنوات المنطقة الأمنية (1985-2000)"، وأضاف: "على مدى 15 عاماً، صقل حزب الله مهاراته القتالية على أجساد جنود الجيش الإسرائيلي الموجودين في لبنان، فيما تحسّن أداؤه واستفاد من الاحتكاكات اليومية معهم، متحولاً من منظمة إلى جيش حرب عصابات متمرس".

وأكمل: "في هذه الأيام، يعود حزب الله، الذي مُني بهزيمة نكراء عام 2024، إلى أساليب حرب العصابات التي لا تتطلب قوات كبيرة، بل هجمات متواصلة على آلاف الأهداف التي نشرها الجيش الإسرائيلي ضده داخل المنطقة الأمنية الجديدة. لقد تطورت الوسائل، لكن الفكرة لا تزال كما هي، وهي تحديد نقاط ضعف العدو وضربه، لا على أمل إخضاعه، بل بهدف استنزافه".

وتابع التقرير: "بعد فترة وجيزة من إنشاء المنطقة الأمنية السابقة في جنوب لبنان عام 1985، أمر اللواء يوسي بيليد، قائد القيادة الشمالية، بتعليق لافتة على كل مركز إسرائيلي تحمل عبارة (المهمة: حماية المستوطنات الشمالية). لقد آمنت أجيال من المقاتلين الذين خدموا في المنطقة الأمنية آنذاك بهذا الأمر إيماناً راسخاً. كذلك، كان هناك مقاتل إسرائيلي في لبنان يقول إننا نحنُ هنا لكي ينعم سكان المستوطنات الإسرائيلي بنوم هانئ".

وأضاف: "لكن هذا كان اعتقاداً أجوف، ففي كل مرة كان الجيش الإسرائيلي يهاجم المدنيين اللبنانيين، كان حزب الله يطلق النار على المجتمعات الشمالية، مما يثبت أن المنطقة الأمنية لم توفر لهم الحماية. كان غادي آيزنكوت، قائد لواء جولاني آنذاك، أول من تجرأ على الاعتراض، مدعياً بشكل أساسي أن المنطقة الأمنية كانت تحول سكان الشمال إلى حماة لجنود الجيش الإسرائيلي، بدلاً من العكس".

وقال التقرير إن "الأمر نفسه ينطبق اليوم"، وتابع: "نتلقى يومياً تذكيرات متكررة بأن المنطقة الأمنية الجديدة عاجزة عن توفير الحماية لسكان الشمال، لا من الصواريخ ولا من الطائرات المسيّرة، بل إنها لا تحميهم، كما زُعم، من صواريخ مضادة للدبابات. قبل نحو عشرة أيام، أصاب صاروخ مضاد للدبابات تابع لحزب الله موقعاً للجيش الإسرائيلي على مرتفعات حميس، على بُعد 300 متر من المطلة، وكان بإمكان من أطلقه أن يصيب منزلاً في مستوطنة الجليل بنفس السهولة".

وأضاف التقرير: "قبل خمسة وثلاثين عاماً، بدأ حزب الله بالتركيز على الحرب النفسية، وكان شعاره (إصابة جندي واحد ستُبكي أماً واحدة، أما التقاط صورة لتلك الإصابة فسيُبكي آلاف الأمهات). وفي الواقع، فقد ناسب سلاح الطائرات المسيّرة بتقنية الألياف الضوئية هذا الشعار تماماً، فهو سلاح يُشعِر المرء بأنه مُستهدف شخصياً. وفي الواقع، فإن هذه الطائرة ليست صاروخاً يصيبك بشكلٍ عشوائي، بل هي عبارة عن شيء يراك ويختار ملاحقتك".

وذكر التقرير أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تلقي بكل ما لديها من تقنيات في المختبر الجديد الذي أنشئ في لبنان"، موضحاً أنّ "كل الوسائل المتاحة للكشف عن الطائرات المسيرة أو اعتراضها أو الدفاع ضدها تدخل لبنان، من دون إجراء اختبارات جدوى كافية".

واستكمل: "تُستخدم اليوم شباك الصيد لحماية الجنود والمركبات ناهيك عن أجهزة إطلاق النار الدقيقة (نظام القناص الذكي) والصواريخ العنقودية بالإضافة إلى الأسلاك الملفوفة المصممة لتمزيق أو حرق ألياف الطائرات المسيّرة، وأشعة الليزر، وبالطبع نظام القبة الحديدية. ويكمن التحدي الأكبر في القدرة على رصد الطائرات المسيّرة مسبقاً، إذ يُعزز الرصد المبكر فرص اعتراضها أو الدفاع عنها، وقد نُشرت في هذا المجال أجهزة استشعار من كل الأنواع، من رادارات وأجهزة بصرية وصوتية".

وأضاف: "يبدو أن الخيار الأخير هو الأنسب لتحقيق النجاح، فبينما يصعب على الرادار والوسائل البصرية التمييز بين الطائرة المسيّرة والطائر، قد تكون الوسائل الصوتية هي الحل الأمثل إذ تتميز الطائرة المسيّرة ببصمة صوتية فريدة، تختلف تماماً عن بصمة الطائر أو الطائرة المسيّرة. ومن بين التدابير المضادة، قد يكون سلاح الموجات الدقيقة عالي الطاقة، القادر على شلّ أي نظام كهربائي، هو الحل الأمثل في المستقبل".

وأكمل: "إلى حين إيجاد حل، يلجأ الجيش الإسرائيلي، في ظل إحباطه، إلى حلول تقليدية، وبسيطرته على حوض نهر الليطاني، فإن القوات الإسرائيلية باتت مكشوفة أمام سلسلة جبال علي الطاهر. مع ذلك، فإن هناك حقيقة مفادها أنه لا توجد أهداف لدى الجيش الإسرائيلي يمكن تدميرها لوقف القتال في لبنان. كذلك، فإنه لا توجد وسيلة لتحييد حزب الله إلا إذا تم إرسال الجيش الإسرائيلي لاحتلال بيروت والبقاع".

واعتبر التقرير أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جيد في لبنان، يفصل حزب الله عن إيران ويوفر للحكومة اللبنانية الموارد اللازمة لبناء جيش قوي بما يكفي لمواجهة حزب الله"، موضحاً أنَّ "هذا الاتفاق يتطلب إرسال وفد رفيع المستوى من السفير الأميركي، ووجود استعداد إسرائيلي صادق لتقديم المساعدة للحكومة اللبنانية".

وختم التقرير بالقول: "الجيش الإسرائيلي منهك في لبنان، حتى وإن لم يجرؤ رئيس الأركان على التصريح بذلك لرؤسائه. إن الجيش مُتعب، ويفتقر إلى الانضباط، ومستواه المهني يتراجع بسبب نقص التدريب والروتين. من بين كل الساحات المفتوحة، لبنان هو الساحة التي يُمكن فيها التوصل إلى اتفاق يُحقق واقعاً أفضل. لقد حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق ووقف نزيف الدم".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله"يلاحق قيادات العدو الميدانية بالمسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 6 جنود إسرائيليين بانفجار مُحلّقات مفخخة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ "انهيار النظام الإيراني"؟ "معاريف" الإسرائيلية تشرح
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يعمل "حزب الله" الآن على أسر جنود إسرائيليين؟
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

إسرائيل

الشمالي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-22
Lebanon24
16:46 | 2026-05-22
Lebanon24
16:44 | 2026-05-22
Lebanon24
16:27 | 2026-05-22
Lebanon24
16:04 | 2026-05-22
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24