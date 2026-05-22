Najib Mikati
لبنان

شيخ العقل شارك في لقاء "خلوة القطالب" الموسع لمناسبة عشر الأضحى

22-05-2026 | 08:04
شيخ العقل شارك في لقاء خلوة القطالب الموسع لمناسبة عشر الأضحى
شارك شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في لقاء ديني موسّع بخلوة القطالب في بعذران الشوفية، بمناسبة عشر الأضحى المبارك، وبحضور جمع من مشايخ الجبل وحاصبيا وراشيا.
وأكد الشيخ أبي المنى على المعاني الروحية والتربوية لعيد الأضحى، داعياً إلى تجديد التوبة وإصلاح المجتمع. واستعرض التحديات الراهنة وفي مقدمتها الواقع الأمني غير المستقر في لبنان والمنطقة، محذراً من الانزلاق نحو المجهول، ومشيداً بضرورة الوعي والتماسك الداخلي.

كما نبّه شيخ العقل من مخاطر الفضاء الرقمي ومحاولات التطاول على المقامات والرموز الدينية التي تستهدف هدم التراث وتغيير الهوية، مشدداً في ختام كلمته على وجوب رص الصفوف، وإصلاح ذات البين، وحماية الاستقرار على مستويي الطائفة والوطن.
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
بالصورة.. مذكرة إقفال بمناسبة عيد الأضحى!
شيخ العقل يستقبل السفير الكويتي: مواقف طهران "التاريخية" تدعم سيادة لبنان
"اللقاء الروحي العكاري": لتغليب لغة العقل والتهدئة والحوار
