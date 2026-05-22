شيخ العقل شارك في لقاء "خلوة القطالب" الموسع لمناسبة عشر الأضحى

Advertisement

شارك شيخ عقل ، الشيخ الدكتور ، في لقاء ديني موسّع بخلوة القطالب في بعذران الشوفية، بمناسبة عشر الأضحى المبارك، وبحضور جمع من مشايخ الجبل وحاصبيا وراشيا.وأكد الشيخ أبي المنى على المعاني الروحية والتربوية لعيد الأضحى، داعياً إلى تجديد التوبة وإصلاح المجتمع. واستعرض التحديات الراهنة وفي مقدمتها الواقع الأمني غير المستقر في والمنطقة، محذراً من الانزلاق نحو المجهول، ومشيداً بضرورة الوعي والتماسك الداخلي.كما نبّه شيخ العقل من مخاطر الفضاء الرقمي ومحاولات التطاول على المقامات والرموز التي تستهدف هدم التراث وتغيير الهوية، مشدداً في ختام كلمته على وجوب رص الصفوف، وإصلاح ذات البين، وحماية الاستقرار على مستويي الطائفة والوطن.