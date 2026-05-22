سلام تسلّم مذكرة وطنية من وفد "منتدى غسان سكاف"

استقبل الدكتور في السرايا الحكومية، وفداً من "منتدى غسان سكاف الوطني" ضم شخصيات سياسية، وحقوقية، وإعلامية.وقد سلّم الوفد رئيس الحكومة مذكرة وطنية طرحت رؤية متكاملة للعبور بالبلاد من مرحلة الخطر وإدارة الأزمات إلى مرحلة استعادة الدولة والمبادرة، وذلك عبر ثلاثة مسارات أساسية تشمل الجوانب الأمنية، والسياسية، والدبلوماسية.وشددت المذكرة على ضرورة إعادة تموضع دبلوماسياً لإنهاء صيغة "الساحة" وتكريس مفهوم "الدولة"، من خلال بناء علاقات متوازنة مع العمق العربي والمجتمع الدولي، والالتزام بالشرعية والقرارات الدولية ذات الصلة. كما طالبت ببدء ورشة إصلاحية داخلية فورية ترتكز على ترسيخ استقلال ، ومكافحة الفساد، وتحديث ، كمدخل إلزامي لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.