عون: تطويب الحويك في ذكرى مئوية الدستور علامة عناية إلهية تحفظ لبنان الكبير

رحب رئيس الجمهورية بتوقيع قداسة الحبر الأعظم البابا لاون مرسوم اعلان المكرم البطريرك الياس الحويك، مؤسس طوباوياَ.واذ شكر ، باسم حكومة وشعبا، الاب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، لاسيما في الظروف الدقيقة والتحديات الكبرى التي يجتازها، فإنه أكد ان هذا الاعلان اليوم بالذات، في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان، يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل بهديها الطوباوي الجديد هي التي تحفظ لبنان الكبير كما اراده وعمل جاهدا لتحقيقه: وطن التآلف بين مختلف طوائف، بحدوده "التاريخية والحضارية".وامل الرئيس عون ان يستلهم اللبنانيون، بمختلف انتماءاتهم، روح العمل التي الهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم، وينتصر على كافة التحديات التي تحيط به.