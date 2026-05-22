مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار

تفقد لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس مديريتي – والبقاع الإقليميتين، حيث اطلع من الضباط على طبيعة المهمات الأمنية والعملانية المنفذة في المنطقة، مثنياً على أداء العسكريين وجهودهم في ظل الظروف الراهنة.ووجه اللواء الركن لاوندس، بحسب بيان صادر عن والتوجيه في المديرية، برفع مستوى الجهوزية التامة لمكافحة الفساد داخل الإدارات والمؤسسات العامة، وملاحقة عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله عبر الحدود.وأكد المدير العام أن مستمرة في أداء دورها الوطني لحماية الدولة وصون مؤسساتها، مشدداً على المديرية بتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي لتكون عند حسن ثقة اللبنانيين.