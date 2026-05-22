تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار

Lebanon 24
22-05-2026 | 08:26
A-
A+
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار
مدير عام أمن الدولة وجّه بمكافحة الفساد والتهريب وضبط التلاعب بالأسعار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفقد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس مديريتي بعلبكالهرمل والبقاع الإقليميتين، حيث اطلع من الضباط على طبيعة المهمات الأمنية والعملانية المنفذة في المنطقة، مثنياً على أداء العسكريين وجهودهم في ظل الظروف الراهنة.
Advertisement

ووجه اللواء الركن لاوندس، بحسب بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه في المديرية، برفع مستوى الجهوزية التامة لمكافحة الفساد داخل الإدارات والمؤسسات العامة، وملاحقة عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله عبر الحدود.

وأكد المدير العام أن المديرية العامة لأمن الدولة مستمرة في أداء دورها الوطني لحماية الدولة وصون مؤسساتها، مشدداً على التزام المديرية بتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي لتكون عند حسن ثقة اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة
مدير عام أمن الدولة: لا مساومة على مكافحة الفساد وباقون في صلب المعركة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد: جولات رقابية مشتركة مع أمن الدولة في جبل لبنان وضبط مخالفات في الأسعار والمولدات
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تُصعّد حملة مكافحة الفساد داخل صفوف الحزب الحاكم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: حادث الطعن شمالي لندن هو عمل إرهابي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

المدير العام

حماية الدولة

قسم الإعلام

أمن الدولة

مديرية ال

الدولة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:24 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:24 | 2026-05-22
Lebanon24
13:00 | 2026-05-22
Lebanon24
12:50 | 2026-05-22
Lebanon24
12:43 | 2026-05-22
Lebanon24
12:39 | 2026-05-22
Lebanon24
12:36 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24