الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات غذائية لاتحاد بلديات قضاء صور

تسلمت وحدة في اتحاد بلديات قضاء صور مساعدات غذائية أساسية مقدمة من الوحدة العاملة في إطار قوات "اليونيفيل"، وذلك بهدف دعم صمود الأهالي والتخفيف من معاناتهم الناجمة عن العدوان المستمر على .وجرت عملية التسليم بحضور قائد القطاع في "اليونيفيل" الجنرال أندريا فراتشيللي، وقائد الكتيبة الإيطالية العقيد لويجي كارلا، ورئيس المهندس حسن دبوق، ومدير وحدة مرتضى مهنا.وثمّن دبوق الإنسانية التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن العائلات المتضررة في ظل الظروف الراهنة، فيما أكد الجنرال فراتشيللي "اليونيفيل" بمواصلة التنسيق مع المؤسسات المحلية والبلديات لتقديم الدعم الإنساني ومساندة السكان في مواجهة التحديات.