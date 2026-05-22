عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا

أوقفت في ثلاث سيدات نفذن عملية سرقة موصوفة بطريقة احتيالية في محلة كترمايا، استهدفت مواطنة نازحة وسُرق منها مصاغ ذهبي بقيمة 80 ألف دولار ومبلغ 5 آلاف دولار.وفي التفاصيل التي أعلنتها ، فقد باشرت القطعات المختصة تحرياتها فور ورود بلاغ من الضحية (م. م.، مواليد 1956)، وتمكنت الشعبة من تحديد هويات المشتبه فيهن وتوقيفهن في محلة ، وهنّ: (م. ح. ح.، مواليد 1995، فلسطينية)، و(ف. ج.، مواليد 1973، مكتومة القيد)، و(ه. ا.، مواليد 1983، مكتومة القيد).وبالتحقيق مع الموقوفات، اعترفن بتنفيذ عملية السرقة وإخفاء المسروقات في منزل أحد الأقارب، كما أقررن بتنفيذ عدة عمليات مماثلة في مدينتي وصيدا، وأُجرى المقتضى القانوني بحقهن بناءً على إشارة المختص.