تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا

Lebanon 24
22-05-2026 | 08:40
A-
A+
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ثلاث سيدات نفذن عملية سرقة موصوفة بطريقة احتيالية في محلة كترمايا، استهدفت مواطنة نازحة وسُرق منها مصاغ ذهبي بقيمة 80 ألف دولار ومبلغ 5 آلاف دولار.
Advertisement

وفي التفاصيل التي أعلنتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد باشرت القطعات المختصة تحرياتها فور ورود بلاغ من الضحية (م. م.، مواليد 1956)، وتمكنت الشعبة من تحديد هويات المشتبه فيهن وتوقيفهن في محلة صبرا، وهنّ: (م. ح. ح.، مواليد 1995، سورية فلسطينية)، و(ف. ج.، مواليد 1973، مكتومة القيد)، و(ه. ا.، مواليد 1983، مكتومة القيد).

وبالتحقيق مع الموقوفات، اعترفن بتنفيذ عملية السرقة وإخفاء المسروقات في منزل أحد الأقارب، كما أقررن بتنفيذ عدة عمليات مماثلة في مدينتي بيروت وصيدا، وأُجرى المقتضى القانوني بحقهن بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
عصابة نسائية نفذت سرقات احتيالية.. وشعبة المعلومات توقفهن في صبرا
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نفّذ عدّة عمليّات سلب بطريقة احتيالية منتحلا صفة أمنيّة.. وشعبة المعلومات توقفه
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نازحون لم يعودوا وهذا ما فعلوه
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رمي قنبلة في سن الفيل أمس... هذا ما فعلته شعبة المعلومات اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة المعلومات

مديرية ال

القضاء ا

فلسطين

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:24 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:24 | 2026-05-22
Lebanon24
13:00 | 2026-05-22
Lebanon24
12:50 | 2026-05-22
Lebanon24
12:43 | 2026-05-22
Lebanon24
12:39 | 2026-05-22
Lebanon24
12:36 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24