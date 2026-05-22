كمال الخير استنكر عقوبات الخزانة الأميركية: سابقة خطيرة وقرار سياسي

استنكر رئيس المركز الوطني في كمال الخير القرار الأخير للخزانة الأميركية بفرض عقوبات على نواب وسفير وعسكريين لبنانيين، واصفاً إياه بـ"القرار السياسي والسابقة الخطيرة" الرامية للضغط على الداخل، وطالب بوقف التنازلات وحماية المؤسسات الأمنية.وفي مواقفه الأسبوعية بالمنية، هنأ الخير اللبنانيين بعيد والتحرير، مؤكداً أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة التي تجسدها المقاومة في الجنوب، كما حيا مواقف مشدداً على ضرورة حماية ومديرية المخابرات من الاستهداف.