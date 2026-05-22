برعاية وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة.. تحالف إنساني دولي لدعم العائلات المتضررة

برعاية وتيسير من المنظمة الدولية للهجرة، أطلق تحالف من منظمات دولية ومحلية (أبرزها Save the Children وWorld Vision وCARE وDanish Refugee Council وحماية ودعم عطاء) حملة تبرعات عالمية بعنوان "Rooted for " لدعم الأسر المتضررة من النزاع والنزوح والأزمة الاقتصادية.وأوضحت وزيرة حنين السيد أن حجم الاحتياجات يتطلب تضافر الجهود رغم تقديم الوزارة مساعدات نقدية لـ140 ألف أسرة نازحة عبر شبكة الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية مغتربي والداعمين في رفد .، لفت رئيس بعثة ماتيو إلى أن المساعدات ستكون نقدية لتمنح العائلات المرونة في تأمين أولوياتها كالغذاء والدواء والسكن، على أن يجري تحديد الفئات الأكثر حاجة بالاعتماد على السجلات الوطنية وآليات التنسيق الأممية.