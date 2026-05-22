آرام الأول والكاردينال غوغيروتي استعرضا تحديات الوجود المسيحي وجهود إطلاق الأسرى

Advertisement

التقى قداسة الكاثوليكوس آرام الأول الكنائس الكاثوليكية الشرقية كلاوديو غوغيروتي في ، في اجتماع بحث التحديات الراهنة في وأرمينيا، وذلك في أعقاب لقاء قداسته بالحبر الأعظم في 19 من الشهر الجاري.وركّز اللقاء على سبل تعزيز العلاقات المسكونية بين الكنيسة الأرمنية والكرسي الرسولي، حيث شدد آرام الأول على الحاجة الملحة للوحدة ودعم الفاتيكان لمواجهة أزمات الهجرة والتمييز التي تضعف الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.وتخلل الاجتماع حوار خاص تناول ملف إقليم "آرتساخ"، ولا سيما جهود إطلاق سراح الأسرى الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان، حيث أطلع الكاردينال غوغيروتي الكاثوليكوس على مساعي الفاتيكان وتحديثات هذا الملف، قبل أن يتبادل الطرفان هدايا تذكارية ومخطوطات أرمنية تاريخية.