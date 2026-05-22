وزير الصناعة بحث مع "بيمو" تنشيط التجارة مع سوريا

بحث جو مع رئيس مجلس إدارة "بنك بيمو" الدكتور عبجي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتيسير التبادل التجاري بين وسوريا.وأوضح بيان للمصرف أن اللقاء ركز على تذليل العقبات وتأمين انسيابية الحركة بين السوقين والسورية للاستفادة من الفرص الراهنة، حيث أبدى الوزير عيسى الخوري انفتاحاً لمتابعة الملف وبناء شراكات تدعم النهوض المشترك، فيما أكد "بيمو" التزامه بالحوار المؤسساتي وتعزيز ومواكبة النمو الإقليمي.