تجمّع رجال وسيدات الأعمال بحث مع بلاسخارت دور القطاع الخاص في التعافي

وأكدت رئيسة التجمّع صدّي أن القطاع الخاص الشرعي يمثل رافعة التعافي الوحيدة، حيث يواصل الإنتاج والتصدير والتوظيف رغم الانهيار وغياب النظام المصرفي وتداعيات الحروب. نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين طاولة مستديرة مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، بحثت موقع لبنان وسط التحولات الإقليمية ودور القطاع الخاص في الاستقرار.وأكدت رئيسة التجمّع صدّي أن القطاع الخاص الشرعي يمثل رافعة التعافي الوحيدة، حيث يواصل الإنتاج والتصدير والتوظيف رغم الانهيار وغياب النظام المصرفي وتداعيات الحروب.

من جانبه، حذر اللقاء من خطر تهميش لبنان إقليمياً، وشدد المشاركون على وجوب إعادة بناء الثقة مع ، وصوغ رؤية موحدة للإصلاح وإعادة الإعمار لاستعادة دور لبنان الاقتصادي كمنصة انفتاح في المنطقة.