الجميّل بحث العلاقات الثنائية مع القائم بالأعمال السوري في الصيفي

التقى رئيس الجميّل، في البيت المركزي في الصيفي، القائم بالأعمال في السفارة في إياد الهزاع، في زيارة تعارفية بحثت المرحلة المقبلة بين البلدين، بحضور النائب إلياس حنكش وعدد من القيادات الحزبية.وأكد الجميّل خلال اللقاء على أهمية إعادة نسج علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية سليمة، داعياً إلى الانفتاح الإيجابي على القيادة السورية الجديدة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين اللبناني والسوري.