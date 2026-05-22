الهيئة الوطنية لتخليد ذكرى البطريرك الحويك: إعلان البابا تطويبه إثبات للايمان المتجدد بلبنان الكبير

Advertisement

ورأت الهيئة أن "هذا التطويب يأتي إثباتا للإيمان المتجدد بلبنان الكبير الذي أعلنه الطوباوي الحويك قبل 106 أعوام، هذا اللبنان الذي قدم أبناؤه، بطوائفهم كافة، أرواحهم من أجل حريته وسيادته واستقلاله".وقالت: "هنيئا للبطريركية التي، إضافة الى بطريركها الأول مار يوحنا مارون، قدمت حتى اليوم بطريركين طوباويين اثنين: اسطفان الدويهي والياس الحويك. مبارك لآل الحويك الكرام، ولبلدة حلتا - مسقط رأس الطوباوي الحويك - ولبلاد - أرض القديسين والشهداء والنسٌاك - ولجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات التي أسسها الطوباوي الحويك".أضافت: "إننا نرفع، إلى القدير، في هذه المناسبة السعيدة، بخشوع وإجلال، صلاة الشكر ليحفظ لنا لبناننا الكبير، ال١٠٤٥٢ كلم مربع، لبنان العيش الواحد، لبنان السلام والأمان والازدهار، كما أراده الطوباوي الحويك".وأشارت الهيئة الى أنها ستعلن "لاحقا، برنامج النشاطات المواكب لاحتفالات التطويب، الذي تسعى منه أن يشمل لبنان الكبير، في أقضيته كافة، وفي بلدان الانتشار، ليتسنى للبنانيين، بجميع طوائفهم، أن يشاركوا فيها، وذلك عملا بتعاليم طوباوينا الكبير الذي لم يفرق يوما بين لبناني وآخر. لذا، نرى أهمية توافق احتفالات تطويبه مع المبادىء التي عاشها وأرساها في تعاليمه وجمعياته".