كرامي اجتمعت مع مديري المدارس المدمرة في الجنوب: نقف إلى جانبكم

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعاً عبر تطبيق " تيمز" مع مديري المدارس والثانويات الرسمية المدمرة في محافظتي الجنوب والنبطية.

وشارك في الاجتماع مدير ومدير التعليم الثانوي ورئيسا المنطقة التربوية في الجنوب والنبطية احمد صالح واكرم ، اضافة الى رئيسي رابطتي التعليم الثانوي جمال عمر وحسين جواد.





وخلال الاجتماع أشادت كرامي بـ"صمود المدراء وتواصلهم مع الإدارة ومع أساتذتهم ومعلميهم وتلامذتهم"، وأشارت إلى "تقسيم المدارس إلى مجموعات بحسب وضع كل منها وذلك من اجل توفير الموارد لدعمها وخدمتها".





وأكدت أن "وزارة التربية الى جانبهم في مواجهة العدو الذي يهدم مدارسنا"، لافتة الى ان "مهمتها كوزيرة للتربية هي تأمين الصمود لأن قيمة التعليم لا يوازيها اي شيء في الأهمية واهم وسيلة في وجه العدو"، ودعتهم إلى "الاستمرار في التعاون والتواصل وبناء الثقة ، والاستعداد لتامين استمرارية التعليم واستمرارية مدارسنا في رسالتها التربوية والوطنية ".

