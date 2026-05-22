كرامي اجتمعت مع مديري المدارس المدمرة في الجنوب: نقف إلى جانبكم

22-05-2026 | 12:29
كرامي اجتمعت مع مديري المدارس المدمرة في الجنوب: نقف إلى جانبكم
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعاً عبر تطبيق "مايكروسوفت تيمز" مع مديري المدارس والثانويات الرسمية المدمرة في محافظتي الجنوب والنبطية.
وشارك في الاجتماع مدير التعليم الأساسي جورج داوود ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ورئيسا المنطقة التربوية في الجنوب والنبطية احمد صالح واكرم ابو شقرا، اضافة الى رئيسي رابطتي التعليم الثانوي جمال عمر وحسين جواد.


وخلال الاجتماع أشادت الوزيرة كرامي بـ"صمود المدراء وتواصلهم مع الإدارة ومع أساتذتهم ومعلميهم وتلامذتهم"، وأشارت إلى "تقسيم المدارس إلى مجموعات بحسب وضع كل منها وذلك من اجل توفير الموارد لدعمها وخدمتها".


وأكدت أن "وزارة التربية الى جانبهم في مواجهة العدو الذي يهدم مدارسنا"، لافتة الى ان "مهمتها كوزيرة للتربية هي تأمين الصمود التربوي لأن قيمة التعليم لا يوازيها اي شيء في الأهمية واهم وسيلة في وجه العدو"، ودعتهم إلى "الاستمرار في التعاون والتواصل وبناء الثقة ، والاستعداد لتامين استمرارية التعليم واستمرارية مدارسنا في رسالتها التربوية والوطنية ".
 

واستمعت إلى مداخلات المديرين التي عبروا فيها عن اقتراحاتهم ورؤيتهم حول كيفية استمرار التعليم والاستعداد للعام الدراسي المقبل في حال بقيت الأوضاع الأمنية على حالها، او في حال العودة في ظل واقع المدارس الحالي .

