تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء لعلماء دار الفتوى في البقاع تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين

Lebanon 24
22-05-2026 | 14:08
A-
A+
لقاء لعلماء دار الفتوى في البقاع تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
لقاء لعلماء دار الفتوى في البقاع تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد "لقاء العلماء في دار الفتوى في البقاع"، بدعوة من مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، لقاء في أزهر البقاع في بر الياس، تضامنا مع ملف الموقوفين الإسلاميين.
Advertisement
 
 
واعتبر المجتمعون في بيان، أن "العدالة الحقيقية لا تقوم على الانتقائية أو التسييس أو الانتقام، بل على الإنصاف والمساواة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه التي كفلها الشرع والقانون"، مؤكدين "مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، منوهين بـ"جهود عدد من النواب الذين يواكبون ملف الموقوفين".


ورأوا أن "استمرار التأخير في المحاكمات، وبقاء بعض الموقوفين لسنوات طويلة من دون أحكام عادلة ومنصفة، يشكل ظلما مرفوضا من الناحيتين القانونية والاخلاقية، ويهدد ما تبقى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة والقضاء".
 

ودعا المجتمعون "الرؤساء الثلاثة، وكل القوى السياسية والأمنية والقضائية، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية في تسريع المحاكمات وإنهاء حالات التوقيف الطويل من دون أحكام، تصحيح المظالم التي لحقت بعدد كبير من الموقوفين والمطلوبين، محاسبة كل من ثبت تورطه في التعذيب أو الظلم أو تلفيق الملفات أو استغلال النفوذ أو تجاوز القانون، إعادة الاعتبار لمبادئ العدالة والشفافية وحقوق الإنسان بعيداً من الكيدية السياسية والاستنسابية".


كذلك، أكد المجتمعون أن "أي طرح للعفو العام يجب أن يكون قائماً على أسس عادلة وواضحة ومنصفة، تحفظ حقوق المظلومين وحقوق أصحاب الدماء والحقوق الشخصية، وتراعي الأحكام الشرعية والإنسانية، بعيدا من التوظيف السياسي أو المقايضات أو استثناء فئات معينة ظلماً وعدواناً".


ورفض المجتمعون "المتاجرة بدماء الناس وآلامهم أو استخدام المؤسسات العسكرية والأمنية مادة للتحريض والانقسام"، مؤكدين في الوقت نفسه "الاحترام الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية وتقديرهم لتضحياتهم في حماية الوطن واستقراره"، داعين إلى "الكف عن اعتماد المعايير المزدوجة في التعاطي مع الملفات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، بحيث تُشدَّد التهم إلى حد الإرهاب في بعض البيئات والفئات، لا سيما في حق عدد من أبناء أهل السنة والجماعة، فيما شهد لبنان في مراحل سابقة من اعتدى على الجيش وقتل ضباطاً وعسكريين، ثم شملتهم تسويات أو قوانين عفو أو أُخلي سبيلهم بعد سنوات".
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان بحث مع زوار دار الفتوى في ملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قطع طرق في عرسال من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق طريق الناعمة من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

القوى السياسية

علي الغز

الجمهوري

جمهورية

إسلامي

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-22
Lebanon24
16:46 | 2026-05-22
Lebanon24
16:44 | 2026-05-22
Lebanon24
16:27 | 2026-05-22
Lebanon24
16:04 | 2026-05-22
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24