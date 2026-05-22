إنذار عاجل من الجيش الاسرائيلي إلى أكثر من منطقة جنوبية

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى وتحديدًا سكان منطقتيْ صور وزقوق المفدي



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة… pic.twitter.com/LW1qNgIUcw