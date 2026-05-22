إنذار عاجل من الجيش الاسرائيلي إلى أكثر من منطقة جنوبية

وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان منطقتيْ صور وزقوق المفدي جنوبي لبنان.
وقال: "في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".
وأضاف: "نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة".
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان منطقتيْ صور وزقوق المفدي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة… pic.twitter.com/LW1qNgIUcw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2026
Advertisement
وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان منطقتيْ صور وزقوق المفدي جنوبي لبنان.
وقال: "في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".
وأضاف: "نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة".
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان منطقتيْ صور وزقوق المفدي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة… pic.twitter.com/LW1qNgIUcw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان منطقتيْ صور وزقوق المفدي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة… pic.twitter.com/LW1qNgIUcw