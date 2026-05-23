من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!

- إن الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها المقاوم والمنتصر، إن هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه).- منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية طرحت ربط وقف إطلاق النار في بأي اتفاق، وهذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة وشعبنا البطل وسيبقى كذلك.- في آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار.