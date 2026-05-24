تصعيد إسرائيلي واسع في الجنوب.. هذه آخر المستجدات الميدانية (صور وفيديو)

يتواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان، بالتزامن مع الحديث عن قرب انتهاء الحرب الإيرانية - الأميركية، إذ سُجلت سلسلة غارات واستهدافات طالت مناطق عدة في الجنوب.
ففي بلدة صير الغربية، ارتفعت الحصيلة النهائية للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي إلى 11 شهيداً و8 جرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك بعد انتهاء فرق الدفاع المدني والإسعاف من رفع الأنقاض والبحث في المكان.
واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة زوطر الشرقية، فيما أدت الغارة التي طالت طورا ليلاً إلى سقوط شهيدة وجريحين.
كما سُجلت غارات على البازورية وكفرا، في حين استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباحاً بلدة الدوير، حيث طالت المنزل نفسه الذي استُهدف أمس، ما أدى إلى سقوط شخص من الجنسية السورية.
وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة بين زفتا ودير الزهراني، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.
كذلك شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على مرج حاروف، تسببت باحتراق "سوبر ماركت الرمال" في البلدة.
View this post on Instagram
A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)
وفجراً، طالت غارة منطقة كسار زعتر، ما أدى إلى إقفال جزئي للطريق بين زبدين والنبطية.
أما الأصوات التي سُمعت في البقاع، فتبيّن أنها ناجمة عن تدريبات من الداخل السوري، من دون تسجيل أي حدث أمني في المنطقة.
وتعرّض مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية لاستهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، إذ لم يُسجّل وقوع أي إصابات في صفوف العناصر، الذين كان قد تم نقلهم الى مكان آخر قبل الاستهداف.
ودانت المديرية العامة للدفاع المدني هذا الاعتداء الذي طال مركزًا مخصصًا للأعمال الإنسانية والإغاثية، مؤكدةاستمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة.