تصعيد إسرائيلي واسع في الجنوب.. هذه آخر المستجدات الميدانية (صور وفيديو)

يتواصل التصعيد على ، بالتزامن مع الحديث عن قرب انتهاء الحرب - الأميركية، إذ سُجلت سلسلة غارات واستهدافات طالت مناطق عدة في الجنوب.



ففي بلدة صير الغربية، ارتفعت الحصيلة النهائية للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي إلى 11 شهيداً و8 جرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك بعد انتهاء فرق الدفاع المدني والإسعاف من رفع الأنقاض والبحث في المكان.



واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة زوطر الشرقية، فيما أدت الغارة التي طالت طورا ليلاً إلى سقوط شهيدة وجريحين.



كما سُجلت غارات على البازورية وكفرا، في حين استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباحاً بلدة الدوير، حيث طالت المنزل نفسه الذي استُهدف أمس، ما أدى إلى سقوط شخص من الجنسية .



وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة بين زفتا ودير الزهراني، ما أدى إلى سقوط وجريح.



كذلك شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على مرج حاروف، تسببت باحتراق "سوبر ماركت الرمال" في البلدة.

وفجراً، طالت غارة منطقة كسار زعتر، ما أدى إلى إقفال جزئي للطريق بين زبدين والنبطية.



أما الأصوات التي سُمعت في ، فتبيّن أنها ناجمة عن تدريبات من الداخل السوري، من دون تسجيل أي حدث أمني في المنطقة.